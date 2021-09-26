اقتصاد وأسواق

«التموين» تطبق مشروع ميكنة صوامع القمح بالتعاون مع «IBM» و«ACME SAICO»

تطوير شامل لـ 22 صومعة قمح بمحافظات الجمهورية بنهاية هذا العام
محمد مجدي 10:29 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21 10:29 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أنشأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالتعاون مع شركة IBM وACME SAICO منصة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا السحابية الهجينة من IBM باستخدام IBM Cloud Pak for Business Automation وIBM Cloud Pak for Integration  لتحقيق الحوكمة الشاملة لجميع مراحل الشحن والنقل والتخزين الخاصة بتداول القمح بالصوامع.

وأعلنت وزارة التموين في بيان اليوم الأحد، أنه من خلال هذا التعاون، تم تزويد المنظومة الجديدة بأجهزة استشعار مثبتة بالصوامع تعمل على جمع وحفظ البيانات وإرسالها لحظياً إلى المنصة الرئيسية بالوزارة للحصول على تقديرات فعلية لكميات وجودة القمح بالصوامع.

وبالتالي ستتمكن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من مراقبة ومعرفة المخزون الفعلي في الصوامع وحفظ جميع البيانات المتعلقة بالشحنات الواردة لتحقيق معايير الجودة، مما يساهم في تقليل الهدر بشكل كبير وتحسين آليات التواصل والتنسيق بين الصوامع وجميع نقاط التخزين الأخرى وكذلك مع المطاحن.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 21-9-2021

من ناحيته قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية نحن ملتزمون بتطوير وميكنة جميع الصوامع بمحافظات الجمهورية، حيث تتيح لنا الميكنة المراقبة اللحظية لمنظومة تداول القمح من خلال منصة رقمية، مما يوفر الرؤية اللازمة لتأمين سلسلة التوريد ومخزون القمح.

وأضاف المصيلحي أن ذلك من خلال تحقق المنصة الآلية المدعومة بتقنيات IBM الكفاءة اللازمة، والمحافظة على المخزون، وعدم تكرار الإجراءات غير الضرورية، ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي لرفع مستوى أداء الخدمات في كافة المجالات.

ومن جانبه أكد اللواء شريف باسيلى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أنه بعد تحديث وزيادة عدد الصوامع على مستوى الجمهورية، تم التوجه نحو بناء منظومة إلكترونية لربط الصوامع مع المركز الرئيسى للشركة القابضة للصوامع وميكنة الدورات المستندية المرتبطة بحركة تداول القمح ومراقبتها في عدد 22 صومعة ونقطة تخزينية كمرحلة أولى.

اقرأ أيضا  التموين : توفير أراضٍ لإقامة مخازن أمازون العالمية قبل نهاية العام الجاري

وقال المهندس وائل عبدوش، المدير العام لشركة IBM مصر نفخر بكوننا شركاء في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي والداعم لمسار التحول الرقمي من خلال إتاحة تكنولوجيا IBM ونظم الحوسبة الهجينة وذلك تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

فيما قال الدكتور خالد دربالة، الرئيس التنفيذي لشركة SAICO ACME يشرفنا أن نكون شركاء في هذا المشروع القومي، فبعد شهور من دراسة آليات تداول القمح بالصوامع، تمكنا من إنشاء منظومة رقمية فعالة ومرنة، تحقق المزيد من الحوكمة، دون أن تؤثر سلباً على آليات العمل. كما اشادت وزارة التموين بالمنظومة الرقمية الجديدة التي تم إنشاؤها اعتماداً على تكنولوجيا IBM لدعم رؤيتها في تنفيذ خططها الاستراتيجية.

اقرأ أيضا  وزير التموين : الاتفاق مع جهاز الخدمة الوطنية لتطوير شركتي قها وإدفينا

يذكر أنه في بداية هذا العام، تم اختبار النموذج التجريبي لأول صومعة قمح مميكنة في بنها بمحافظة القليوبية. وبعد نجاح النموذج، وقررت الوزارة تطوير وميكنة 22 صومعة قبل نهاية العام الحالي.

وستتم مراقبة جميع الصوامع بمقر الوزارة وهيئة السلع التموينية من خلال برمجيات IBM Cognos Analytics with Watson المتصلة بالمنصة الرقمية.

وبناءً على استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تدرس الوزارة خطة ميكنة 400 نقطة تخزينية لإضافتها للمنظومة الرقمية لتتبع سلاسل توريد القمح بالبلاد.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 26-9-2021

محمد مجدي 10:32 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

12 شركة تقتنص 3 مزادات قطن بمحافظات قبلى وبحري

دعاء حسني 9:45 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

أسعار السمك اليوم 26-9-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:30 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

الطماطم تواصل الصعود.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 26-9-2021

الصاوي أحمد 9:16 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

«النيل للبترول» تستهدف إضافة خدمة الغاز الطبيعى إلى 42 محطة

نسمة بيومي 9:12 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

أسعار البيض اليوم 26-9-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:28 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21