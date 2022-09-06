«التموين» تضع حجر أساس أول سوق جملة مركزي في الغربية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، إن مفتاح الأمن الغذائي هو تقليل الفاقد من السلع من أول الإنتاج والنقل والتخزين وتوزيع السلع وذلك من خلال المخازن وشبكات التوزيع، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة إقامة مخازن سلع غذائية وسلع جافة.

وأضاف المصيلحي خلال وضع حجر أساس أول سوق مركزي في محافظة الغربية، أنه يتم لأول مرة إقامة سوق مركزي للسلع خارج محافظة القاهرة، مما يقلل حلقات التداول.

وتابع المصيلحي أن مدة تنفيذ مشروع السوق المركزي والذي يقام بجوار المنطقة اللوجستية في طنطا بمحافظة الغربية، سنة واحدة.

من جهته قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السوق المركزي يقام على مساحة 5 آلاف متر مربع باستثمارات إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه.