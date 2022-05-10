التموين تضع تسهيلات جديدة لموردى القمح المحلي لزيادة الكميات المسلمة

علمت «المال» أن الحكومة ممثلة فى وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى اتخذت إجراءات جديدة من شأنها استلام أكبر كمية قمح موردة خلال موسم الحصاد الجارى، وذلك للوصول إلى الكميات المستهدف توريدها من 5.5 إلى 6 ملايين طن قمح محلى خلال موسم حصاد القمح 2022.

وقال محمود قناوى، مدير لجنة الفرز بإدارة تموين صان الحجر فى محافظة الشرقية لـ«المال»، إنه تم اتخاذ إجراءات أكثر مرونة مع موردى القمح المحلى خلال الموسم الجارى، بحيث يتم إعطاء مهلة للمزارعين لتجفيف القمح الذى تم حصاده وكان به نسبة رطوبة أكثر من %13.

وأشار قناوى إلى أنه كان لا يتم استلام قمح محلى بنسبة رطوبة اعلى من %13، وذلك فى المواسم الماضية لحصاد القمح، موضحًا أن هذا الإجراء سيعمل على توريد كميات أكبر من قبل المزارعين، والذى ارتفع عددهم إلى ما يقرب من 300 مزارع ومورد يوميًّا مقارنة بنحو 200 مزارع فى الموسم الماضى.

وكانت الحكومة أعلنت فى أبريل الماضى أن حافزاً مالياً بقيمة 65 جنيهًا يضاف إلى سعر توريد إردب القمح المحلى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلى لموسم 2022.

ويتم توريد القمح المحلى من خلال المزارعين والموردين خلال الموسم الجارى بأسعار 865 جنيهًا للإردب درجة نضافة 22.5 قيراط، و875 جنيه للإردب درجة نضافة 23 قيراطًا، و885 جنيهًا للإردب درجة نضافة 23.5 قيراط.

وفى هذا السياق، قال أحمد أنور، مراجع فى الإدارة المالية بصومعة صان الحجر بمحافظة الشرقية، لـ«المال»، إنه تم إزالة عدد من الإجراءات الروتينية بهدف تسهيل وسرعة صرف ثمن الأقماح الموردة للمزارعين خلال 48 ساعة من وقت توريدها لصالح التموين.

وأضاف أنور أنه كان فى مواسم توريدات القمح المحلى السابقة يتم إلزام المزارع بتقديم مستند تسليم الأقماح للصومعة ومستند آخر بأن الفلاح حصل على أمواله من التاجر الذى ورد له القمح.

وأوضح أنور أنه تم الاستغناء عن ما سبق خلال الموسم الجارى من حصاد القمح، وعمل مستند واحد فقط يضم بيانات المزارع أو التاجر المورد وبيانات الحيازة الزراعية وكميات القمح الموردة فقط.

وفى سياق متصل، قال المهندس محمد جمال، مدير صومعة صان الحجر التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إنه مستهدف ميكنة الصومعة فى عام 2023، وذلك ضمن منظومة التحول الرقمى، والذى تقوم به جميع مؤسسات الدولة.

يذكر أن صومعة صان الحجر بالشرقية تبلغ سعتها 60 ألف طن بعدد 12 خلية سعة 5 آلاف طن للخلية الواحدة.