التموين تضبط 800 طن سكر في الجيزة لدى محتكري السلع

قال محيي الدين إسماعيل مدير الإدارة العامة للرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، إن صرف السلع التموينية المدعمة لشهر ديسمبر الجاري يتم بشكل طبيعي، وذلك بنحو 2 مليون و50 ألف بطاقة تموينية بعدد 4 ملايين مستفيد في الجيزة.

وأضاف خلال جولة تفقدية اليوم بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين على منافذ الصرف في منطقة الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة، أن السكر متاح على البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه، وزجاجة الزيت بسعر 30 جنيها، مؤكدا عدم وجود أي ارتفاعات في أسعار قائمة المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجاري.

ولفت إلى أنه تم ضبط نحو 800 طن سكر لدى عدد من محتكري السلع خلال الأسبوع الماضي في 5 مناطق هي أكتوبر والعمرانية وكرداسة والصف والحوامدية بغرض التصرف.

بدوره قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين ، إن الدولة نجحت مؤخراً في تطبيق منظومة خفض الأسعار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية ومنافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تواصل جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلى سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.

بينما قال حمادة سمير بقال تمويني في الجيزة إنه استلم الاستعاضة الأولى بواقع 25% من كميات المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجاري، وجار استلام باقي الاستعاضات تباعاً، لافتاً إلى أنه يقوم بصرف السلع التموينية لنحو 2500 بطاقة شهريا .

وأضاف سمير أن أكثر السلع تشهد إقبالا من حاملي البطاقات التموينية هي السكر والزيوت بأنواعها، بينما يتم الإقبال على المكرونة ومساحيق الغسيل والأرز لسلع نقاط الخبز المدعم.