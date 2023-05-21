التموين تضبط 683 طنا من القمح المحلي المهرب في 4 محافظات

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من مديرية تموين الدقهلية حول جهودها في ضبط القمح المحلي المهرب واستخدامه في الأغراض غير المسموح بها سواء في المزارع السمكية أو كأعلاف حيوانية، بنحو 683 طنا.

وأكد السيد دايرة مدير المديرية وكيل الوزارة في الدقهلية أنه تم ضبط 601 طن قمح محلي لدى أحد الأشخاص قبل استخدامه في الاغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام.

وأفاد بأن الكمية المضبوطة تم توريدها للصوامع وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ارتكب ذلك.

وفى محافظة بنى سويف أكد وصفى عبد الله مدير مديرية تموين بنى سويف أنه تم ضبط 30 طن قمح مهرب قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة للاستخدام.

وفى محافظة كفر الشيخ أكد عماد حبيب مدير مديرية تموين كفر الشيخ أنه تم ضبط 10 أطنان قمح محلى قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة للاستخدام.

وفى محافظة الغربية أكد محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين بالمحافظة ضبط 42 طن قمح محلي مهرب وأن القمح المضبوط تم إيداعه في الصوامع وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأستاذ الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه اليوم كافة مديريات التموين بتسيير حملات يوميه على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف لضبط أي أقماح محلية لضبطها.

وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية في هذا الشأن الذي يمنع استخدام القمح المحلي في المزارع السمكية أو كأعلاف سيعرض نفسة للمساءلة القانونية لأن القرارات الوزارية تحظر ذلك.