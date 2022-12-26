«التموين» تضبط 2.260 طن أرز معبأ بغرض الاحتكار فى مطروح

صرح المحاسب حسن كمال الشيباني – مدير عام التموين بمطروح بأنه بالتنسيق مع قسم مباحث التموين شنت حملة تموينية بمركز ومدينة الحمام على الأسواق والمحال التجارية، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الأرز المعبأ ( 2.260 طن ) تم تجميعها بواسطة أحد التجار بغرض الاحتكار والإتجار بالسوق السوداء.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب – محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع ومنع احتكار السلع أو منع بيعها للمواطنين بغرض الاحتكار والاتجار بالسوق السوداء وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونا.

وأضاف أنه تم كذلك ضبط كميات من الدقيق المدعم ( عدد 10 شكاير دقيق زنة الواحدة 50 كجم ) لنفس الغرض وهو الاتجار بالسوق السوداء والاستعمال في غير الغرض المخصصة له.

حيث تم التحفظ على المضبوطات من الأرز المعبأ والدقيق المدعم وقيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة للنظر والتصرف.