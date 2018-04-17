التموين تضبط كميات كبيرة من الياميش فاسدة ومجهولة المصدر

محمد مجدىقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، بمداهمة عدد كبير من المحال والشركات والمصانع، وذلك لضبط الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك.وأكد اللواء أنور سعيد، في تصريحات خاصة لـ"المال"، أنه ت

محمد مجدى

قامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، بمداهمة عدد كبير من المحال والشركات والمصانع، وذلك لضبط الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد اللواء أنور سعيد، في تصريحات خاصة لـ”المال”، أنه تم تشكيل مجموعات عمل من مباحث التموين في محافظات القاهرة والإسكندرية، والبحيرة، وذلك لضبط الأسواق بالإضافة إلي التأكد من تواجد سلع صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال إن مجموعة العمل من شرطة تموين القاهرة، قامت بضبط صاحب شركة قبل طرحه كميات كبيرة من (ياميش رمضان) مدون عليها ” سما الشام ” ذات منشأ اجنبى (سوريا) الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها (مجهولة المصدر) لطرحها للبيع للجمهور.

وأضاف أن الكمية تقدر بـ3375 لفة (قمر الدين) معبأ داخل عبوات ذات احجام مختلفة مدون عليها العلامة سالفة الذكر بدون مستندات “مجهولة المصدر”، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وسحب العينات اللازمة منها لإرسالها الى المعامل المركزية بوزارة الصحة للتحليل.

وتابع: تمكنت مجموعة عمل أخرى من ضباط الإدارة من ضبط محل لتجارة السلع الغذائية الكائن بدائرة قسم شرطة الساحل، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية (ياميش رمضان) مدون عليها ” الأندلس ـ الأحلام ـ المتوكل ” ذات منشأ اجنبى (سوريا) الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها.

وأشار إلى أنه تم ضبط المدير المسئول وضبط كمية قدرها 11270 لفة ياميش رمضان (قمر الدين) معبأ داخل عبوات ذات احجام مختلفة مدون عليها العلامة سالفة الذكر بدون مستندات ” مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وسحب العينات اللازمة منها لإرسالها الى المعامل المركزية بوزارة الصحة للتحليل.

وأكد سعيد، أنه بالتزامن في نفس الوقت، تمكنت مجموعة عمل من ضباط إدارة مباحث التموين في محافظة البحيرة، من ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية الكائن بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بإنتاج وتعبئة السلع الغذائية (التمر الهندي) مستخدماً خامات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال إنه قامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن الاسكندرية إدارة مباحث التموين، ترافقها لجنة من مفتشي الأغذية بوزارة الصحة بمداهمة المصنع المتحري عنه أسفرت عن ضبطه وضبط كمية قدرها 15 طن، سلع غذائية ( تمر هندي ـ نشادر ـ الوان صناعية ) بها تغير في الخواص الطبيعية والبعض الأخر منتهية الصلاحية في مارس ، ديسمبر 2017.

وقدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريراً فنياً يفيد بأن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في الخواص الطبيعة والبعض الآخر منتهية الصلاحية وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وأوصت اللجنة بإعدامها.

واستطرد اللواء أنور سعيد، أنه فى محافظة الإسكندرية، تمكنت مجموعة عمل من ضباط الإدارة من ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية الكائنة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان الاسكندرة بحيازة وتجميع كميات من السلع الغذائية ( المشروبات الغازية ) المعبأة داخل عبوات مدون عليها ( بيج كولا ـ إنتاج شركة السنبلاوين ) الغير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن الاسكندرية، إدارة مباحث التموين ترافقها لجنة من مفتشي الأغذية بوزارة الصحة بمداهمة الثلاجة المتحرى عنها أسفرت عن ضبطه وضبط كمية قدرها 1626 عبوة سلع غذائية ” مياه غازية” غير صالحة للاستهلاك الادمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها في 11/4/2018.

وقدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريراً فنياً يفيد بأن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الأدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة واوصت اللجنة بإعدامها.