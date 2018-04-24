التموين تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه في صيدلية

محمد مجدي:







وردت معلومات، للواء أنور سعيد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، تفيد قيام طبيب بشري حر يمتلك صيدلية ومدير مبيعات، بالشركة الفرنسية فارما كوم لاكس، بإنتاج المحاليل الخاصة بتعقيم غرف عمليات زراعة الكبد والكلى والقلب المفتوح، غير مسجلة بوزارة الصحة وخالية من أي مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومجهولة المصدر، وغير خاضعة لأي تحليل طبي وتعبئتها داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات فرما كوم لاكس، خلافا للحقيقة، متخذا من عقار سكنى بالرمل أول، الإسكندرية، لتضليل الجهات الرقابية عن ضبطه، مستغلا طبيعة عمله بالشركة لترويج تلك المحاليل، لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.







واشتركت قوة من مباحث التموين، مع مديرية أمن الإسكندرية، في تفتيش الصيدلية ومداهمة العقار، وضبط 333 من المحاليل والسوائل طبية، مختلفة خاصة بتعقيم غرف العمليات الجراحية غير مسجلة و١٤٤لتر سوائل معبأة داخل تنكات بلاستيكية، خاصة بتعقيم غرف العمليات زراعة الكبد والكبد مجهولة المصدر، و143 جهاز طبع تحتوي على سوائل مختلفة بدون مستندات، و47 عبوة أدوات معمل وفلتر خاص بالتعقيم. وأدوات طبية ومواد كيماوية لمزج وتفتيت الألوان، و٨ فلاتر ودوائر كهربائية تستخدم فى خلط المحاليل الطبية، وبالفحص تم ضبط مبالغ مختلفة 111030 يورور، 6078 دولارا، 34566 ريال سعودي، 179415 درهم إماراتي، 186 بات تايلاندى، 79 دينار كويتي، 733 عملة ماليزي، 800 ليرة سوري، 55 جنيها سودانيا، 115 دينارا أردنيا،75000 عملة أندونيسي، واحد دينار بحريني، بما يساوي 4 ملايين جنيه مصري تقريبا.

