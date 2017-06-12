التموين تصرف 70% من مقررات السكر و60% من الزيت

محمد مجدي:صرفت وزارة التموين 70 % من حصة السكر، المقررة لشهر يونيو الجارى، للمواطنين على البطاقات الذكية، و60 % من حصة الزيت التموينى، منذ مطلع شهر رمضان حتى الآن.وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريح لـ«المال»، إن الوزارة طرحت منذ مطلع شهر ر

محمد مجدي:

صرفت وزارة التموين 70 % من حصة السكر، المقررة لشهر يونيو الجارى، للمواطنين على البطاقات الذكية، و60 % من حصة الزيت التموينى، منذ مطلع شهر رمضان حتى الآن.

وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريح لـ«المال»، إن الوزارة طرحت منذ مطلع شهر رمضان، وحتى الآن سلع تموينية تقترب من 140 ألف طن سكر، أى ضعف الكميات فى الأيام العادية، و70 مليون زجاجة زيت تموينى، زنة 800 جرام، بدلاً من 70 ألف زجاجة فقط فى المعدلات الطبيعية.

وأوضح رمضان، أن تلك الزيادة جاءت بعد صرف منحة شهر رمضان، التى تقدر بمليار جنيه، و14 جنيهاً لكل فرد مقيد على البطاقات التموينية، والبالغ عددها 19 مليون بطاقة، يستفيد منها 70 مليون مواطن.

يشار إلى أن الحكومة وافقت على صرف مبلغ مالى إضافى لكل فرد مقيد على البطاقات التموينية، بقيمة 14 جنيهاً، يحصل من خلالها على سلع من محال البقالة التموينية، وأفرع المجمعات الاستهلاكية.

وعن تلك الزيادة قال رمضان، إنها أضيفت إلى المبلغ الأساسى لكل فرد على البطاقة التموينية بـ21 جنيهاً، أى يحصل المواطن الواحد على 35 جنيهاً، طيلة شهر رمضان.

من جهته قال ماجد نادى، المتحدث باسم النقابة العامة لبقالى التموين، لـ«المال» إن سلع فارق نقاط الخبز المدعم صرفت عن شهر مايو الماضى، بالتوازى مع صرف مقررات تموين شهر يونيو الجارى، وأن ما يقرب من 3 آلاف فرع تابع للمجمعات الاستهلاكية الأهرام، والنيل، والإسكندرية، تقوم مع ما يقرب من 28 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية، بصرف السلع التموينية للمواطنين.

