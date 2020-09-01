«التموين» تصرف كمامات على البطاقات بإجمالى 23 مليون جنيه

قال مصدر فى وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها صرفت 2 مليون و715 ألف كمامة على البطاقات التموينية، بإجمالى قيمة 23 مليون جنيه، منذ شهر يوليو الماضى وحتى أمس.

وكشف- فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الكمامات التى تم صرفها موزعة بواقع 2.7 مليون قطعة بسعر 8.5 جنيه، و15 ألفا بسعر 6 جنيهات، مشيرا إلى أنه تم الصرف من خلال بقالى التموين ومنافذ جمعيتى وفروع المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية فى المحافظات، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

كان مجلس الوزراء وافق منتصف يونيو الماضى على تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 40 مليون كمامة قماش طبية، لصرفها على البطاقات، بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأعلنت وزارة التموين فى شهر يونيو عن طرح كمامات قماش بحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة بسعر 8.5 جنيه، وطرحت فى منتصف يوليو نوعا آخر بسعر 6 جنيهات بنفس المواصفات الفنية للأول.

وأوضح المصدر أن صرف الكمامات القماش لايزال اختيارياً وذلك لنحو 21 مليون بطاقة تموينية تستفيد من صرف المقررات التموينية وسلع فارق نقاط الخبز المدعم.