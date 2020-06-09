«التموين» تصرف سلعاً مقابل نقاط خبز مايو بقيمة 750 ألف جنيه

صرف حاملو البطاقات التموينية سلعاً مجانية مقابل فارق نقاط الخبز بقيمة 750 ألف جنيه، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بحسب تأكيدات مصدر مسئول فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال».

قال المصدر إن أبرز السلع التى تم صرفها مقابل فارق نقاط الخبز عن أبريل هي: «السكر، والزيوت، والدقيق، والمنظفات المنزلية».

أوضح أنه يتم صرف المقررات التموينية عن شهر يونيو الجارى بشكل طبيعيي، وتم تسليم %25 من مقررات تموين يونيو الجارى لبقالى التموين، وفروع جمعيتى بصفة دورية دون انقطاع.

يذكر أنه يتم صرف المقررات التموينية من خلال 30 ألف بقال تموينى، و4 آلاف منفذ جمعيتى، إضافة إلى فروع المجمعات الاستهلاكية الأهرام، والنيل، والإسكندرية، التى يصل عددها إلى ما يقرب من 1500 فرع.

أشار المصدر إلى أن صرف المقررات التموينية عن شهر يونيو الجارى، وصرف سلع فارق نقاط الخبز عن مايو الماضى مستمر حتى نهاية يونيو.

يذكر أن عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، بداية الشهر الجارى، إن على المصيلحى، وزير التموين، وافق على تمديد قرار صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم حتى نهاية الشهر، بدلًا من يوم 1 إلى يوم 20 من كل شهر

أضاف أن القرار تم اتخاذه الشهر الماضى، لحماية المواطنين من فيروس كورونا، الذى لا زال منتشرًا فى أنحاء الجمهورية، إضافة إلى دول العالم.

أوضح المصدر أنه لوحظ خلال عمليات الرقابة على صرف المقررات التموينية، التى تتم على محال البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتى، استمرار عدم وعى بعض المواطنين بوجود مسافة آمنة بين كل مواطن، مع التنبيه المستمر على الموجودين لصرف المقررات ضرورة وجود تلك المسافة لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا.

تقوم منظومة الخبز المدعم على صرف 150 رغيفًا كل شهر لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، وعند توفير عدد من الأرغفة يتم احتساب كل رغيف بنقطة يتم تجميعها فى الشهر التالى.

يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف تلك النقاط من المنافذ التموينية المختلفة فى شكل سلع غذائية وغير غذائية.

يبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة 2019 /2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه.

يقسم الدعم إلى 38 مليارا للسلع التموينية، و51 مليارا للخبز المدعم؛ لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيد من الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

تصل حصة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية إلى 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباق الأفراد 25 جنيه، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش.