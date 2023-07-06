«التموين» تصرف سلعاً بقيمة 1.2 مليار فى أسبوع

أكدت مصادر مطلعة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال» أنه تم صرف سلع تموينية بقيمة مليار و214 مليون جنيه فى أسبوع وذلك ضمن المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو الجاري.

وقالت المصادر إن عمليات صرف السلع التموينية لشهر يوليو الجارى تتم بشكل منتظم وذلك منذ يوم السبت الماضى على الرغم من إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص.

وأوضحت المصادر أن سبب ارتفاع معدلات صرف حاملى البطاقات التموينية لمقررات شهر يوليو الجارى هو موسم عيد الأضحى المبارك، والذى يكثر فيه استهلاك الزيوت والمكرونة والأرز والسكر إضافة إلى المنظفات.

وسجلت مخصصات دعم السلع التموينية نحو 127 مليارا و700 مليون جنيه للعام المالى الجاري، مقابل نحو 90 مليار العام السابق وفقا لما جاء بالبيان المالى لموازنة العام الجديد.

يشار إلى أن المنافذ التموينية المسئولة عن صرف المقررات لنحو 23 مليون بطاقة، يستفيد منها 64 مليون مواطن، تنقسم إلى 30 ألف بدال تمويني، 8 آلاف منفذ جمعيتي، 1500 فرع مجمع استهلاكي، 500 منفذ تجزئة لشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة.

وأضافت المصادر أنه تم صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم عن شهر يونيو الماضى بقيمة تصل إلى 230 مليون جنيه، وذلك من يوم 1 إلى يوم 5 يوليو الجاري، نتيجة رغبة المواطنين فى الاستفادة بالسلع المجانية فى أسرع وقت.

يذكر أن سلع نقاط الخبز المدعم يتم صرفها للمواطنين الذين قاموا بتوفير أرغفة بلدية مدعمة من الحصة المخصصة لكل مواطن شهريًّا والتى يصل عددها إلى 150 رغيفًا.

وأوضحت المصادر أن المنافذ التموينية من بدالى تموين وفروع جمعيتى من المستهدف أن يتم صرف الاستعاضة السلعية الثانية، خلال الأسبوع القادم والتى تمثل %50 من قيمة الربط التأمينى لكل تاجر، والذين يبلغ عددهم 30 ألف ، و8 آلاف منفذ جمعيتى على مستوى الجمهورية.

يذكر أن وزارة التموين تقوم بصرف السلع التموينية للمنافذ المسئولة عن طرحها لحاملى البطاقات التموينية بواقع 4 استعاضات شهريًا، بمعدل استعاضة واحدة كل أسبوع.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ السلع التموينية أيضًا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، والتى تقوم بصرف مقررات شهر يوليو الحالى للمواطنين، حيث يتم طرح ما يقرب من 130 طن سكر، و150 طن أرز بلدي، و600 طن أرز هندي، و10 أطنان دقيق، و12.5 ألف كرتونة زيوت تموينية وعباد وخليط يوميا.

وتقوم الشركة المصرية لتجارة الجملة بتوفير 15 ألف طن أرز، و63 ألف طن سكر، ومن 24 إلى 35 ألف طن زيت طعام ونحو 16 ألف طن دقيق، وذلك فى منافذ التجزئة التابعة لها، بعدد يصل إلى 160 منفذًا يصرف السلع التموينية للمواطنين.

محمد مجدى