«التموين» تصدر 4 تعليمات للهايبر ماركت ومحال السلع بشأن التعامل مع المستهلكين

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًّا رقم 1 لسنة 2020 بشأن الظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستمر “كوفيد- 19″، وفي إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية أيضًا على توفير السلع الغذائية للمواطنين، مع أخذ الاحتياطات الواجبة للمحافظة على صحتهم والحد من انتشار الفيروس.

وقالت الوزارة، في بيان منذ قليل، إنه على مديري المديريات التنبيه والتشديد على جميع المتاجر، وخاصة متاجر بيع السلع الغذائية من هايبر ماركت وسوبر ماركت ومحالّ بقالة، اتباع الإجراءات التالية:

أولًا: تخفيض عدد العملاء المستهلكين المتواجدين داخل المحل بصفة عامة إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمتجر.

مع طمأنة المستهلكين بأن السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، وأن هذه مجرد إجراءات متخذة لحمايتهم والحفاظ على صحتهم؛ وذلك منعًا لحدوث أية بلبلة لدى عموم المستهلكين.

ثانيًا: تخصيص أماكن انتظار للمواطنين خارج المتجر لحين حلول وقت دخولهم، مع الحرص على أن تكون المسافات بينهم مناسبة.

وذلك منعًا من نقل العدوى من بعضهم للبعض الآخر، وذلك طبقًا لما هو معلن من قِبل الجهات الصحية المختصة.

على أن تكون أماكن الانتظار التي يتم توفيرها للمواطنين حضارية وبها تهوية جيدة ومساحتها مناسبة، بما لا يؤدي إلى حدوث تكدسات خارج المتجر، مع وجود مندوب لتنظيم عملية الانتظار بما لا يتسبب في غضب المواطنين.

ثالثًا: تكون أولوية الدخول لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة.

رابعًا: تحديد مسئول من قِبل المنشأة التجارية يتولى عملية تنظيم الدخول والخروج للمواطنين، وكذلك انتظارهم خارج المكان بشكل حضاري.

وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون قطاع التجارة الداخلية، إن كل تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطن المصري.

وأضاف أنه يتم العمل على توفير سوق مصرية آمنة لجميع المستهلكين في المقام الأول، وفي الوقت نفسه يكون متوفرًا فيها كل السلع وبأسعار مخفضة.