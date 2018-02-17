التموين تصدر منشورًا بشأن صرف المقررات لمسددي قيمة السلع

محمد مجدي حصلت "المال"، على أحدث منشور "كتاب دوري"، صادر من الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن صرف المقررات التموينية لبقالي التموين، مدون عليه بخط اليد "فاكس هام وعاجل جدا".…

محمد مجدي





حصلت “المال”، على أحدث منشور “كتاب دوري”، صادر من الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن صرف المقررات التموينية لبقالي التموين، مدون عليه بخط اليد “فاكس هام وعاجل جدا”.

وجاء في المنشور عدد مرات دفع قيمة السلع التي يحصل عليها البقال التمويني، إضافة إلى عدد مرات استلام السلع خلال الشهر:

1ـ بالنسبة للذين قاموا بسداد 25% لهيئة السلع يتم صرف لهم 8 استعاضات “مرات” خلال الشهر بحد أقصي عدد 2 استعاضة اسبوعياً بشرط أن لا يتعدي إجمالي المنصرف له خلال الشهر 4 أمثال المبلغ المسدد.

2ـ بالنسبة للذين قاموا بالسداد نقدي لحساب الشركة يتم صرف لهم 8 استعاضات خلال الشهر بحد اقصي 2 استعاضة اسبوعيا بشرط أن لا يتعدي اجمالي المنصرف له خلال الشهر 4 أمثال المبلغ المسدد.

يشار إلي أن عدد البطاقات التموينية الذكية بنحو 21 مليون بطاقة، يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن، مربوطين على 30 ألف بقال تمويني، ولحامل البطاقة الحق في صرف المقررات التموينية من أي مجمع استهلاكي يوجد به بقالة تموينية، وذلك في نطاق المحافظة التي صدرت منه البطاقة التموينية.



