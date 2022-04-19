أكد المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، عن تلقي الغرفة خطابًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتنظيم عمل المخابز خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ونص قرار وزير وزير التموين والتجارة الخارجية الدكتور علي مصيلحي قيام شركة تطبيقات الكروت الذكية ” سمارت ” بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام 1 ، و2 ، و3 مايو المقبل، وذلط طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز قبل الخصم على أن يتم إتاحة صرفها مع أيام 28 ، 29 ، 30 ابريل الجاري .

كما نص القرار على أن تقوم شركة تطبيقات الكروت الذمية ( سمارت ) بتعديل مواعيد إتاحة صرف اتاحة صرف الحصص من بعد الساعة الثانية عشر A.M إلى الساعة الثانية A.M وتقوم المطاحن بالبدء في الشحن للمخابز بعد الساعة الثانية حتى نهاية اليوم وذلك خلال أيام 28 ، 29 ، و30 ابريل الجاري.

كما تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية ( سمارت ) باتاحة صرف يوم للمخابز الحاصلة على اجازة يوم 3 مايو طبقا لمبيعات أخر يوم عمل.

وذهب القرار إلى ضرورة التزام المطاحن التموينية بصرف الكميات التي تظهر على النظام دون أي تدخل منها، على أن يتم استئناف العمل يوم 4 ماية المقبل بالنظام المعمول به حاليا.

ونصت المادة الثانية من القرار أن تقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر الأرصدة من الاقماح والدقيق بالمطاحن التموينية وكذا توافر أرصدة الدقيق البلدي بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق المديرية.

ونص القرار في المادة الثالثة استمرار العمل بكافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلي موسم 2022 حتى يوم وقفة عيد الفطر المبارك مع ايقاف العمل أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك للعام الجاري على ان يتم استئناف العمل اعتبارا من ثالث أيام الفطر المبارك.

كما يتم الاعلان عن هذه المواعيد مقدما بمكان واضح وظاهر بكل موقع تخزيني.