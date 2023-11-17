«التموين» تصدر قرارًا بتعيين بعض الوظائف القيادية في عدد من المحافظات (مستند)

أصدر وزير التموين قرارا وزاريا بتعيين عدد من الوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

ونص القرار رقم 173 لسنة 2023 على تعيين السيد محمد متولي مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بديوان عام الوزارة.

كما تضمن القرار تعيين حسين فتحي عبدالنبي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الاسماعيلية.

بالاضافة الى أنه تقرر تعيين هند محمود مساعد مديرا لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح.

كما تقرر تعيين جمال عبدالرحيم القناوي وكيل ميرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الاسكندرية.

كما تقرر تعيين محفوظ عبدالحليم عبدالوارث مدير عام الادارة العامة لادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر بديوان عام الوزارة.

ويأتي القرار بعد موافقة اللجنة الدائمة للوظائف القيادية من الدرجة الممتازة، العالية، درجة مدير عام والمعتمد محضرها خلال يوليو الماضي.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة للوزارة عن فتح باب التقديم لشغل بعض الوظائف الشاغرة بصوامعها، نظام العقد المؤقت وبنظام المكافأة الشاملة لسد حاجة العمل عند الاحتياج.

وقالت الوزارة إن الوظائف متاحة بالصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في عدة محافظات؛ هي: “القليوبية، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسماعيلية، والإسكندرية، ومطروح، والسويس”.

وتشمل الوظائف مهندس كهرباء، حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية بتقدير جيد جدًا، ومهندس ميكانيكا، بكالوريوس هندسة ميكانيكية، بتقدير جيد جدا، وفني كهرباء، حاصل على دبلوم صنايع كهرباء، وفنى ميكانيكا، حاصل على دبلوم صنايع، وأخصائي زراعي، حاصل على بكالوريوس زراعة، وفني زراعي، حاصل على دبلوم زراعة، وأمين عهدة قمح، حاصل على دبلوم متوسط، ووزان، حاصل على دبلوم متوسط، وأن يكون لديه رخصة سارية.