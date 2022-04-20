أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بمنح المطاحن التموينية إجازة لمدة 3 أيام متتالية 1 و2 و3 مايو، بمناسبة عيد الفطر على أن يتم استئناف العمل يوم 4 مايو، وذلك من أجل تحديد كميات حصص الدقيق المقرر صرفها للمخابز.

ووفقا للقرار: على المطاحن التي لا ترغب في الحصول على إجازة إخطار مديرية التموين المختصة»، وألزم القرار مديريات التموين بتحديد أيام الإجازات المخطط منحها للمخابز.

وألزمت وزارة التموين، المديريات بأن تقوم بإرسال ملفا إلكترونيا لشركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت» وكذلك الوزارة، على أن يتضمن الملف على بيانات المخابز الممنوحة إجازات فقط، مشددا على عدم قيام مديريات التموين بتسجيل إيقاف تشغيل المخابز الممنوح لها إجازة خلال الفترة من 1 مايو حتى 3 مايو على نظام إدارة المخابز بالمديرية.

كما قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار العمل بكافة المواقع التخزينية للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلي موسم ٢٠٢٢ حتى يوم وقفة عيد الفطر مع إيقاف العمل أول وثاني أيام العيد على أن يستأنف العمل ثالث أيام عيد الفطر.

وشمل القرار بمنح المطاحن التموينية سواء القطاع العام أو القطاع الخاص إجازة لمدة 3 أيام، خلال عيد الفطر المبارك، وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول على هذه الإجازة إخطار مديرية التموين المختصة بذلك.

ونص القرار على أن تقوم المديرية بإخطار شركة سمارت بالمطاحن التي لا ترغب في الحصول على الإجازة بحد أقصى يوم الأحد المقبل، مؤكدا على ضرورة عدم قيام مديريات التموين بتسجيل إيقاف تشغيل المخابز الممنوح لها إجازة خلال الفترة من 1 حتی 3 مايو المقبل على نظام إدارة المخابز بالمديرية.

ولفت القرار إلى ضرورة صرف حصة الأيام الثلاثة من الأقماح مقدما للمطاحن التي لن تحصل على الإجازة بطلب منها، طبقا لمتوسط المطحون المقرر لها من لجنة برامج القمح التمويني.

كما أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بإلزام شركة تطبيقات الكروت الذكية “سمارت” بإرسال ملف إلكتروني للمديريات بالمحافظات بشأن البيانات الخاصة بكافة المخابز الواقعة بنطاق كل مديرية.

وأشار القرار، إلى أن مديريات التموين تحدد أيام الإجازات المخطط منحها للمخابز خلال عيد الفطر المبارك، والتي من المقرر أن تكون في أيام 1 و2 و3 مايو المقبل، على أن ترسل المديريات الملف على الإيميل مرة أخر، إلى شركة تطبيقات الكروت الذكية، والوزارة.

واشترط القرار أن يحتوى الملف على بيانات المخابز الممنوحة الإجازات فقط، وذلك بعد تحديد أيام الإجازات الممنوحة أمام كل مخبز، ليتم إرسال الملف بحد أقصى يوم 24 أبريل الجاري.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، عمل المخابز البلدية، حيث أشارت إلى انتظام إنتاج الخبز المدعم ويتم صرف الدقيق المدعم للمخابز وإنتاج الخبز المدعم فئة 5 قروش طوال شهر رمضان ستكون من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء يوميا.

كما أن المخابز التى تبلغ حصتها من الدقيق أكثر من 20 جوالا زنة الجوال 100 كيلو جرام، تعمل من الساعة 7 صباحا وقد تستمر حتى الساعة 9 مساء، الأمر الذي يؤدي إلى توفير الخبز للمواطنين خاصة الأخوة المسيحيين على مدار اليوم.