«التموين» تصدر قائمة بالسلع الجديدة المضافة على قائمة المقررات التموينية

أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية بيان بالسلع الجديدة التي ستتم إضافتها على قائمة السلع التموينية بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وحصلت “المال” على صورة من القرار الذي تضمّن 4 سلع جديدة وهي الدقيق والطحينة والتونة والمربى.

حيث سيتم طرح كيلو الدقيق معبأ بسعر 11 جنيهًا، وظرف طحينة بيضاء 140 جرامًا بسعر 2 جنيه، وتونة مفتتة 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا، مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

كان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، توجيهًا وزاريًّا لضبط قواعد صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم وعمليات صرف السلع للمواطنين بعد الزيادة التي أقرّها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأَوْلى بالرعاية.

وذلك من خلال زيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجًا بمبالغ تتراوح من 100 جنيه إلى 200 جنيه و300 جنيه، طبقًا لعدد الأسر الموجودة على بطاقة الدعم لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

وأوضح المصيلحي، في بيان اليوم، أن التوجيه يتضمن صرف زجاجه زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

وتابع: صرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن أربعة.

وقال المصيلحي: يتم صرف 2 كيلو أرز للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر، كما شمل التوجيه صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4، وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

وأكد التوجيه حق المواطن في صرف باقى المستحق من الدعم من أصناف قائمة السلع، والتي زادت بـ5 سلع جديدة وهى: مسلى نباتى (سمن) ودقيق معبأ، وطحينة بيضاء وتونة، ومربى، ليصل عدد السلع التي تُصرف لمنافذ التوزيع إلى 30 سلعة.

وشمل التوجيه الوزاري عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر، ويسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

كما أكد التوجيه الوزاري حق المواطن في صرف مستحقاته التموينية بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.