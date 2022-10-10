التموين تصدر تفاصيل عمل مضارب الأرز خلال الفترة المقبلة (مستند)

أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا جديدا بشأن الاجراءات الخاصة بقواعد تسجيل مضارب الأرز التابعة للقطاع الخاص في تسويق واستلام الارز الشعير المحلي موسم 2022 .

ونص القرار رقم 39 لسنة 2022 والصادر في 9 أكتوبر الجاري، وحصلت ” المال ” على نسخة منه، عبر المادة الاولى، أنه اعتبارا من غدا 10 أكتوبر وحتى الخميس المقبل يتم الشماح لكافة المضارب التابعة للقطاع الخاص في تسويق الارز الشعير موسم 2022 من خلال الاجراءات الأتية.

التقدم لمديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بطلب اعتماد تسجيل المضرب أو المخزن للعمل ضمن منظومة استلام تسويق الارز الشعير المحلي موسم 2022 موضحا به ” اسم المضرب، وعنوانه ، وقدرة المضرب والكمية المستهدفة.

كما يتم ارفاق عددا من المستندات وتشمل سجل تجاري ساري، وسجل صناعي، وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، والبطاقة الضريبية.

ونص القرار على أنه فور التقدم بالطلب واستيفاء للمستندات المشار اليها تقوم المديرية باعتماد المضرب للعمل في تسويق الارز الشعير المحلي موسم 2022 ويتم تشكيل لجنة لاستلام الكميات من الارز الشعير المحلي موسم 2022 بالمضرب مكونة من الأعضاء الاتية ” مندوب عن مديرية التموين المختصة ” رئيسا ” ، ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء ، ومندوب عن مديرية الزراعة، وصاحب المضرب أو من ينوب عنه ” أمين عهده ” ، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

كما نص القرار على انه فور اعتماد المضرب يقوم بوضع يافطة موضحا بها ان هذا المضرب معتمد من وزارة التموين ويعمل في تسويق الارز الشعير المحلي موسم 2022 متضمنة على أسعار شراء الارز السعير المحلي موسم 2022 .

ونص القرار على أن يتم محاسبة المضرب عن الكميات الموردة كل 3 أيام وبناء على هذه المحاسبة يجوز للمضرب استخدام حتى 50% من اجمالي الكميات المسوقة لصالحه والباقي لصالح هيئة السلع التموينية.

ونص القرار على أنه في حالة رغبة المضرب للعمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز الشعير المحلي موسم 2022 لصالح هيئة السلع التموينية يتم ذلك من خلال اجراء تعاقد بين المضرب والهيئة العامة للسلع التموينية موضحا به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الارز .

يذكر أن الدكتور علي مصلحي وزير التموين أكد على أن جميع المضارب المعتمدة والتى لديها سجل تجارى وترغب في العمل عليها التقدم لوزارة التموين بطلب رسمي من أجل اعتمادها خلال مهلة 24 ساعه تبدأ من الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، اليوم الأحد.

وأضاف وزير التموين : أنه ستكون هناك لجنة موجودة داخل المضرب وهذا الأمر سيساعد في تقنين الأمر وحساب ما تنتجه مصر بدقة في ظل تعطل بعضهم عن العمل.

وطالب وزير التموين جميع الجهات التى تريد أن تعمل فى تجارة الأرز التقدم بأوراقهم إلى لجنة سلامة الغذاء ، وكل مضارب الأرز.

يشار إلى تقدم برلمانيين بطلبات إحاطة بشأن ارتباك سوق الأرز خلال الفترة الماضية.

وأكد النائب محمد عبد الله زين عضو مجلس النواب أن الأسواق تشهد حاليا ارتفاعا في أسعار الأرز رغم بدء موسم حصاد المحصول الجديد والذي يتعدى الـ6 ملايين طن شعير أي أكتر من 4 ملايين طن أرز أبيض وهى كمية تكفي الاستهلاك المحلي.

وأشار محمد زين الدين إلى أن في مقدمة هذه الأسباب قرار وزارة التموين بتحديد سعر توريد الأرز من الفلاح بأقل من تكلفة زراعته مما دعا البعض لتخزين المحصول وعدم عرضه للاستهلاك.