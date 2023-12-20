التموين تصدر تعليمات جديدة بشأن صرف السكر بالبطاقات (مستند)

أصدرت وزارة التموين عبر المهندس مجدي عبدالحليم عفيفي رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاوينات الاستهلاكية، تعليمات جديدة بشأن صرف كميات السكر عبر بطاقات التموين.

ونصت التعليمات جديدة التي حصلت “المال” على نسخة منها، على أنه بالإشارة الى التقرير المعروض على وزير التموين الدكتور علي مصيلحي والمتضمن بيان موقف السكر الحر الذي يتم صرف بالبطاقات التموينية طبقا للتوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2023 والمؤشر عليه من الوزير في 18 ديسمبر الجاري.

فيتم التوجيه بجميع المديريات بالإنذار لأي بدال أو جمعيتي لم تقم بالاستلام حتى اليوم 20 ديسمبر يتم العرض لإيقاف الحصة التموينية الشهر المقبل.

وفي نفس السياق، وفي 18 ديسمبر الجاري أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، تعليمات بشأن تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 31 والصادر في 7 ديسمبر الجاري، بشأن صرف حصص من السكر الحر الإضافي للبدالين التموينيين وأصحاب مشروع جمعيني بداية من 11 ديسمبر لذا يتم التنبيه، مشددا بأن يتم صرف الاستعاضة الأولى بنسة 25% من إجمالي المستحق للتاجر بدون قيمة.

كما يتم سداد قيمة الاستعاضة الثانية عند صرف الاستعاضة الثالثة، بينما يتم سداد قيمة الاستعاضة الثالثة عند صرف الاستعاضة الرابعة، إضافة إلى أنه يتم عمل المحاسبة في نهاية الشهر مع التاجر بعد سداد قيمة الاستعاضة الرابعة.

فيما أصدر اللواء عمرو عبدالمنعم مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي تعليمات لمديري المديريات طالب فيها بضرورة موافاة وزارة التموين بالكميات المنصرفة بطريفة الخطأ طبقا للكشف المرفق، وذلك بعد المراجعة من شركة الجملة واعتمادها من خلال مدير المديرية وارسالها للوزارة مختومة.

واتخذت وزارة التموين قرارا هام لتلبية احتياجات المواطن من السكر الحر والذي تم طرحه من قبل وزارة التموين بسعر 27 جنيها بالمنافذ الاستهلاكية التابعة لها وأيضًا من خلال السلاسل التجارية للقطاع الخاص، و ذلك في إطار مبادرة الدولة لخفض الأسعار، كما قررت وزارة التموين بزيادة حصة المواطن من السكر الحر على بطاقات التموين بداية من يوم 11-12-2023.

وقد تم تغذية ماكينات التموين بكود السكر الحر والذي سوف يتم صرف الكميات من المخازن استعداد للصرف من المنافذ التموينية حتى تقوم بدورها والبالغ عددها حوالي 40 ألف منفذ.

كما قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إتاحة 2 كيلو سكر حر يصل سعر الكيلو 27 جنيها لكل بطاقة تضم 4 أفراد فأكثر، وذلك بجانب حصة البطاقة التموينية لـ 4 أفراد من سكر الدعم التي تصل إلى 6 كيلو سكر حتى يصل المجموع الذي يحصل عليه المواطن الذي لدية بطاقة تموينية على 8 كيلو سكر.

كما أضاف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي صرف كيلو سكر حر بسعر 27 جنيها للبطاقة 3 أفراد فأقل، وقد يحصل المواطن على كيلو سكر مدعم لكل فرد ليتم إضافة كيلو سكر حر على قيمة الدعم المخصص للبطاقة التموينية.

وجاءت توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالقراى الوزاري رقم 31 الصدر بتاريخ 7-12-2023، والذي يشمل على زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر لتلبية الاحتياجات المطلوبة حيث يتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي تضم 3 مستفيدين فأقل، بينما يصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، ويكون سعر الكيلو 27 جنيها وتسدد قيمته نقداً، بجانب قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

ويتم صرف السكر الحر بالمنافذ التموينية عن طريق مخازن شركتي الجملة سواء العامة و المصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما تقوم المنافذ التموينية بدورها في صرف السلع التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات مزتقدرها بنحو 30 ألف طن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني، كما قام المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال على استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في جميع القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول حتى يتم تغطية كافة الأغراض والأنشطة.

وتصل معدلات الضخ اليومي ما بين إلى 8 آلاف طن إلى 10 الآلف طن سكر بشكل، حيث تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بجميع المحافظات، ولقد تم توجيه جميع الأجهزة الرقابية والتي تشمل مديريات التموين بالمحافظات بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور، وذلك للتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة مع كتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.