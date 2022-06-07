التموين تصدر أسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن (مستند)

قررت وزارة التموين تحديد أسعار ضوابط صرف وأسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية للجهات المستفيدة ، لتصل الى نحو 3800 جنيه للطن، وسعر بيع طن النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل، وذلك للمزارعين الذين قاموا بتوريد القمح المحلي موسم 2022 بناء على اذن تسليم نخالة معتمد من إدارة التموين بدائرتها الحيازة الزراعية لاقرب لأقرب مطحن تمويني.

كما حددت 4500 جنيه للطن، كسعر بيع طن النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل وذلك لاصحاب مصانع الاعلاف ومربي الماشية بناء على السجل الصناعي – التجاري أو خطاب معتمد من الادارة الزراعية وادارة الطب البيطري بعدد رؤوس المواشي بناء على اذن تسليم نخالة معتمد من مديرية التموين التابع لها يتم تسجيل كافة بيانات المصنع أو المستلم وربطهم على احد المطاحن التموينية بدائرة المحافظة.

كما تحدد 5000 جنيه للطن كسعر بيع طن النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل، وذلك لتجار الاعلاف بناء على السجل التجاري بكافة محافظات الجمهورية.

كما تحدد 4900 سعر بيع طن النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية بمحافظة شمال سيناء شاملا قيمة فوراغ التعبئة والتحميل، وذلك لتجار الاعلاف فقط بناء على السجل التجاري .

ونص قرار وزير التموين رقم 16 لسنة 2022 والاصدر اليوم 7 يونيه الجاري، في مادته الثانية بحظر اضافة اي مبالغ عن الاسعار المحددة تحت اي مسمى على هذه الاسعار كما يحظر تحميل اي سلعة اخرى عليها أو تعليق بيعها على شروط تؤدي لزيادة أسعار تداولها بطريق مباشر مع تشديد الرقابة والمتابعة على المطاحن التموينية وكافة حلقات التداول في ضؤ القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2017 .

وكان قد قرر مؤخرا وزير التموين صرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردبا من القمح المحلي عن كل فدان طبقا للقرار رقم 51 لسنة 2022 قرابة 10 كيلوا جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب، وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الاقماح المحلية تزيد عن 12 أردبا من القمح المحلي عن كل فدان يصرف له 20 كيلو جرام من الخشنة عن كل أردب من الكمية المسلمة.

وتضمن القرار أن يقوم المزارع بتقديم علم الوزن الذي تم توريد القمح بناء عليه إلى الادارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية، وتقوم الادارة التموينية بمراجعة علم الوزن وحساب كمية النخالة الخشنة المحددة وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الادارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.

ونص القرار على أن تلتزم جميع المطاحن التموينية ” قطاع عام وقطاع خاص ” بتسليم المزارع كميات النخالة الخشنة المحددة طبقا لاذن صرف النخالة المعتمد خمن الادارة التموينية بالسعر المحدد في هذا القرار، كما يعتبر عدم تسليم المزارع لكميات القمح بالحد الأدنى المقرر بالقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار اليه ( 12 أردب للفدان ) مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الاقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.

وخلال مارس الماضي قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحديد أسعار بيع النخالة الخشبية وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في ضوء القرار رقم 223 لسنة 2017، على أن يتم تحديد سعرها خلال مارس الجاري، بواقع 4800 للطن كسعر بيع سواء بالمطاحن العامة أو الخاصة، شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل بكل محافظات الجمهورية، بزياة قرابة 500 جنيه للطن عن منتصف فبراير الماضي.

كما حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر الطن لبيع النخالة الخشبية وخليط الزوائد بالمطاحن بمحافظة شمال سيناء لتكون 4700 جنيه شاملة قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل.