التموين: تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب حادث مطحن طنطا

المصيلحى: صرف مساعدة عاجلة لأسرة المتوفى والمصاب محمد مجديكلف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علاء فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب حادث الانفجار الغبارى الذى وقع صباح اليوم بمطحن العاشر من رمضان بمدينة طنط

المصيلحى: صرف مساعدة عاجلة لأسرة المتوفى والمصاب



محمد مجدي



كلف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علاء فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب حادث الانفجار الغبارى الذى وقع صباح اليوم بمطحن العاشر من رمضان بمدينة طنطا التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا.

وتواصل الدكتور على المصيلحي مع اللواء أحمد صقر محافظ الغربية الذى توجه للموقع فور وقوع الحادث لمتابعة جهود الحماية المدنية والاطمئنان على حالة المصابين.

ووجه الوزير، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بصرف مبلغ 50 ألف جنيه مساعدة عاجلة لأسرة المتوفى و10 آلاف جنيه لكل مصاب من العاملين بالشركة، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وقام اللواء مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة يرافقه رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بزيارة المصابين وعزاء أسرة المتوفى.

يشار إلى أن صباح اليوم الثلاثاء، حدث انفجار في صومعة الغلال بمنطقة مرور سالم، بمدينة طنطا في محافظة الغربية، أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتفحم جثة شخص آخر.