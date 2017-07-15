التموين : تشكيل لجنة تظلمات لاستقبال المتخلفين عن تحديث البيانات

محمد مجدي قرَّر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تشكيل لجنة تظلمات في كل مديرية تموينية؛ لاستقبال أوراق تحديث بيانات البطاقات التموينية للمتخلفين عن تحديث بياناتهم خلال فترة التحديث.وقال الوزير: إن فترة التحديث انتهت رسميًّا، مساء اليوم، لافتًا إلى أن لجنة التظلمات سو

محمد مجدي

قرَّر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تشكيل لجنة تظلمات في كل مديرية تموينية؛ لاستقبال أوراق تحديث بيانات البطاقات التموينية للمتخلفين عن تحديث بياناتهم خلال فترة التحديث.





وقال الوزير: إن فترة التحديث انتهت رسميًّا، مساء اليوم، لافتًا إلى أن لجنة التظلمات سوف تستقبل الحالات الفردية التي تأخرت عن اللحاق بفترة التحديث التي امتدت لحوالي 105 أيام، وبدأت أول أبريل الماضي، وكان مقررًا الانتهاء منها آخر يونيو الماضي، إلا أن رئيس الوزراء اعتمد مد الفترة إلى 15 يوليو الحالي.

وأشار الوزير إلى أن المديريات سوف تجمع الطلبات وترسلها للوزارة؛ لتحديث البيانات دون تحميل المستفيد أي رسوم في هذه الخدمة.