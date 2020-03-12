«التموين» تشكل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي الشكاوى

قرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التموين اليوم الخميس، برئاسته وعدد من قيادات الوزارة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن ذلك في ظل الظروف الجوية الحالية التي تمر بها البلاد، والتي من المتوقع استمرارها خلال اليومين القادمين وفقاً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية.

وأضاف البيان أنه تم تشكيل غرفة عمليات في انعقاد دائم على مدار الساعة طوال هذه الفترة حتى تتابع سير عمل المنظومة التموينية، وضمان انتظام صرف كميات الدقيق للمطاحن وصرف الخبز والسلع التموينية للمواطنين.

كما وجه وزير التموين قيادات الوزارة بالمتابعة لحظة بلحظة مع كافة مديري المديريات التموينية بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التي تواجه انتظام معدلات صرف الحصص التموينية والخبز للمواطنين.

كما تم تشكيل غرف عمليات بكافة مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة الحالة التموينية بالمطاحن والمخابز ومستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التموينية تعمل كالمعتاد يوميا.

وفي هذا الصدد وجه المصيلحي بقيام المطاحن التموينية بصرف حصة 3 أيام للمخابز مقدماً طبقاً للكميات المشحونة لها لضمان انتظام معدلات صرف الخبز للمواطنين.

كما تقوم هيئة السلع التموينية بالعمل اليوم بكامل طاقتها، واستمرار عمل فروع شركتي الجملة (العامة / المصرية) وفروع التجزئة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكدت وزارة التموين أن غرفة العمليات لجهاز حماية المستهلك مستمرة في تلقي شكاوي المواطنين والتفاعل معها.

وتلقى جهاز حماية المستهلك 355 شكوى متنوعة حتى الآن وجار اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل كافة الشكاوى.