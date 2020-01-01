التموين: تشغيل المرحلة الثالثة من «جمعيتى» الشهر المقبل

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتى بوزارة التموين ، تعليمات بشأن سرعة الانتهاء من استكمال إجراءات تشغيل جميع منافذ جمعيتى المرحلة الثالثة والمستوفية للشروط بحد أقصى فبراير ٢٠٢٠، وذلك بالتنسيق ما بين شركات السلع الغذائية ومديريات التموين بالمحافظات ، بحيث يتم الانتهاء من استكمال الإجراءات المتبقية والمتمثلة فى (اجراء كل المعاينات النهائية لتلك المنافذ، وتوقيع العقود مع الشركات، وتسليمهم ماكينات صرف التموين ونقاط الخبز وتفعيلها، واستلام السلع والبضائع) .

وشدد المصيلحي على قيام الوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتى بوزارة التموين بإرسال جميع الطلبات الواردة للوزارة خلال الفترة من ٢٣ يوليو حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ لكل من مديريات التموين وشركات السلع الغذائية وذلك لإجراء المعاينة المبدئية لهذه الطلبات واستكمال الإجراءات مع المنافذ المستوفية للشروط وطبقاً لاحتياجات الشركات حتى يتم دخول هذه المنافذ الخدمة والتشغيل فى إطار المرحلة الثالثة خلال الفترة القادمة.

والجدير بالذكر بأن شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد حددت احتياجاتها من منافذ مشروع جمعيتى المرحلة الثالثة بما يقرب من ١٥٠٠ منفذ وقد تم تشغيل ما يقرب من ٢٠٠ منفذ حتى الآن وجار استكمال إجراءات تشغيل المنافذ المقبولة فى المرحلة الثالثة، وقد بلغ عدد المنافذ المفتتحة فى المرحلتين الأولى والثانية من المشروع ٤١٥٠ منفذا.

وفور صدور هذه التكليفات لأعضاء الوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتى بوزارة التموين، قام أحمد كمال معاون الوزير ومدير مشروع جمعيتى بعقد اجتماع عاجل بديوان عام وزارة التموين مع مديرى مشروع جمعيتى المركزيين بشركات السلع الغذائية، ومديرى مشروع جمعيتى بكل محافظات الجمهورية.

وذلك لوضع توجيهات وزير التموين موضع التنفيذ، وقد تم التشديد على ضرورة الانتهاء من تشغيل كافة منافذ المرحلة الثالثة فى التوقيتات المحددة، وسرعة الانتهاء من معاينة باقي طلبات المرحلة الثالثة مع تطبيق الشروط والقواعد المنظمة للمشروع على هذه الطلبات بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأكد كمال أنه فور الانتهاء من تشغيل المنافذ المستوفية للشروط بالمرحلة الثالثة، سيتم مراجعة الاحتياجات المتبقية للشركات من المنافذ المستهدفة، وهنا سيتم النظر فى مدى إمكانية فتح مراحل جديدة من مشروع جمعيتى أم لا فى ضوء هذه الاحتياجات وتلك النتائج.