التموين تشتري 61 ألف طن زيت طعام

محمد مجديفي إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأمين الاحتياجات من الزيت باعتباره إحدى السلع التموينية التي تُصرف على البطاقات، أعلنت وزارة التموين، في بيان صحفي منذ قليل، عن تعاقد هيئة السلع التموينية على شراء 61 ألف طن زيت طعام تتضمن شراء 31 ألف طن عباد شمس خام صب، وكذلك استيراد 20

محمد مجدي في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأمين الاحتياجات من الزيت باعتباره إحدى السلع التموينية التي تُصرف على البطاقات، أعلنت وزارة التموين، في بيان صحفي منذ قليل، عن تعاقد هيئة السلع التموينية على شراء 61 ألف طن زيت طعام تتضمن شراء 31 ألف طن عباد شمس خام صب، وكذلك استيراد 20 ألف طن زيت صويا خام، بجانب شراء 10 آلاف طن من السوق المحلية زيت صويا بالجنيه المصرى، ولم توضح الوزارة قيمة تلك الكميات.