«التموين» تشارك فى مبادرة حياة كريمة بـ345 منفذ «جمعيتى»

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين ومعاون وزير التموين، مدير مشروع جمعيتي، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الوزارة تشارك ضمن مبادرة حياة كريمة، بعدد 345 منفذ جمعيتى بإجمالى 708 فرص عمل فى عدد 52 قرية، موزعة على 20 محافظة.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تغطية القرى الأكثر احتياجًا وقرى المبادرة الرئاسية، ضمن مبادرة حياة كريمة، من خلال افتتاح منافذ تابعة لمشروع جمعيتي، فى إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

وقال إنه تم بالفعل افتتاح نحو 236 منفذًا منذ بدء مبادرة حياة كريمة، وجارٍ افتتاح 109 منافذ جديدة بنهاية أكتوبر 2022، مضيفًا أنها تعمل على توفير السلع التموينية.

وأوضح «كمال» أن وزارة التموين تستهدف من مشروع جمعيتى زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة، وتحقيق التغطية الجغرافية عبر امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى الجمهورية.

وأشار «كمال» الى أنه تم افتتاح 7100 منفذ لمشروع جمعيتى خلال المراحل الأربع، وجار استكمال تشغيل باقى المنافذ المتبقية فى المرحلة الرابعة من المشروع.

يذكر أن وزارة التموين بدأت تنفيذ مشروع جمعيتى عام 2016، وهو عبارة عن إقامة منافذ سلعية على غرار بقالى التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية.

كما تقوم منافذ جمعيتى ببيع السلع التموينية المطروحة للمستفيدين من البطاقات التموينية، إضافة إلى السلع الحرة الخاصة بفارق نقاط الخبز المدعم.