«التموين» تسمح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزارياً لتنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأبيض، ونص التوجيه الوزاري الصادر بالسماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم، وأضاف التوجيه بالسماح بحرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات مع تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة بالقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

ونص التوجيه فى مادته الثانية باستمرار قيام مديريات التموين والإدارات والمكاتب التموينية التابعة لها بتلقي استمارات الاخطارات المقدمة إليهم من حائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم وتكون مستوفاة لكافة البيانات الواردة بالاستمارة المعدة لذلك.

وشدد التوجيه على التأكيد بقيام كل من يملك محصولا من الأرز الشعير المنتج محليا هذا الموسم بتسليم طن عن كل فدان لجهات التسويق، وذلك بناء على المساحة المزروعة أرز أو تزيد عن فدان طبقا للكشوف المبلغة للمديرية.

كما شمل التوجيه الوزاري قيام مديريات التموين بتوجيه إنذار رسمي لمن يخالف ذلك، وفى حال المخالفة يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة طبقا للقرارات والتوجيهات الصادرة فى هذا الشأن، وبالنسبة للمساحة المزروعة أرز ولا تجاوز فدانا يكون التوريد اختيارياً.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين، إنه قد تم إصدار قرار في وقت سابق بمد موسم توريد الأرز الشعير حتى منتصف يناير 2023 وكذلك مد مهلة الأخطار لحائزي الأرز الشعير والأبيض للأخطار عن الكميات المخزنة لديهم حتى 25 ديسمبر الجاري.