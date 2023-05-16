التموين تسمح للمصطافين بصرف الخبز المدعم فى 10 محافظات ساحلية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى فتح نظام صرف الخبز المدعم على ماكينات الصرف، وذلك فى المحافظات الساحلية، والتى تشهد إقبال المصطافين عليها خلال فترة الصيف، وذلك من يوم 15 مايو الجارى وحتى نهاية أغسطس القادم.

وقالت مصادر مطلعة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”المال” إن المحافظات التى تم فتح نظام صرف الخبز بها هى مطروح، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء، “بلطيم” فى كفر الشيخ، “جمصة” فى الدقهلية، “رأس البر” فى دمياط.

وأضافت المصادر أنه يحق للمصطاف والذى يحمل بطاقة تموينية الحصول على الخبز البلدى المدعم طوال فترة إقامته فى إحدى المحافظات الساحلية التى تم ذكرها، مشيرة فى نفس الوقت إلى أن صرف المقررات التموينية يكون فى المحافظة التى يتبعها فقط وليس فى أى المحافظة التى يقضى بها فترة إجازته الصيفية.

وفى هذا الشأن، قال محمد عبد الله، مدير مكتب تموين مدينة جمصة الساحلية فى محافظة الدقهلية لـ”المال”، إنه تم زيادة إنتاج الخبز المدعم فى المدينة مع بدء زيادة أعداد المصطافين فى المدينة، إذ فى شهور العام يتم إنتاج ما يتراوح من 50 إلى 60 ألف رغيف بلدى مدعم يوميًّا، وترتفع إلى 93 ألف رغيف بلدى يوميًّا لزيادة أعداد المقيمين فى جمصة نتيجة تواجد المصطافين.

وأضاف عبد الله أن مدينة جمصة بها 8 مخابز بلدية مدعمة تستهلك يوميًّا 142 شيكارة دقيق يوميًّا، بينما توجد 5 مخابز سياحية حرة لإنتاج العيش الفينو وكافة المخبوزات، إضافة إلى هايبر ماركت يتبع الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات وزارة التموين.

وأوضح عبد الله أن المنافذ التموينية فى جمصة يبلغ عددها 3 منافذ تابعة لمشروع جمعيتى تقوم بصرف سلع تموينية بقيمة 60 ألف جنيه شهريًّا لما يقرب من 500 بطاقة تموينية، مشيرًا إلى أنه يتم تشديد الرقابة على الأسواق والباعة الجائلين، ويتم تحرير نحو 8 محاضر أسبوعيًّا للباعة الجائلين.

وقال محمد عبد الله، مدير تموين مدينة جمصة، إنه توجد فرص استثمارية متاحة فى المدينة لإقامة هايبر ماركت أو مجمع استهلاكي، وذلك فى المناطق الشاغرة والمساحات الخالية فى المدينة.