«التموين» تسمح للمخابز المدعمة ببيع العيش الحر بكارت ذكى

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من الشهر المقبل كارتًا ذكيًا للأفران البلدية المدعمة يسمح لها ببيع العيش الحر لمن لا يحمل بطاقة تموين، بحسب عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كانت الشعبة اقترحت على وزارة التموين، طرح وبيع الخبز الحر لغير حاملى البطاقات عبر الأفران البلدية المدعمة، وقدمت دراسة لها بهذا الشأن فى أغسطس الماضى.

وقال «غراب» – فى تصريحاته لـ«المال» – إنه سيم إتاحة الكروت الذكية عبر مكاتب البريد للمواطنين الراغبين فى الحصول على الخبز بنفس مواصفات الرغيف المدعم.

وأكد طرح 3 فئات من الكارت بواقع 20 و50 و100 جنيه حسب احتياجات المواطن الشهرية، مع إمكانية شحنه بالرصيد مثل كروت شحن الكهرباء والمياه بالقيمة التى يرغب صاحبه فى الحصول عليها.

وتابع «غراب» إنه سيتم تحديد سعر رغيف الخبز الحر المباع فى المخابز البلدية، وفقا لتكلفة إنتاج الخبز المدعم بالقيمة الكاملة والتى تبلغ 65 قرشَا، موضحا أنها لن ترتفع كثيرا عن هذا الحد.

وقال إن الدولة تكافح لتدبير الدولار اللازم لاستيراد القمح، بالإضافة إلى تحملها تكلفة الزيادات الناتجة عن تغيير سعر الصرف للحفاظ على ثبات ثمن الرغيف المدعم لأصحاب البطاقات عند 5 قروش.

يذكر أن رغيف الخبز البلدى المدعم يزن 90 جرامًا، وبنسبة استخراج دقيق %87.5 وتلك المواصفة مطبقة على جميع المخابز المدعمة.

ولفت «غراب» إلى أن أسعار الدقيق شهدت زيادات كبيرة، مؤخرا إذ ارتفع متوسط سعر الطن من 8600 جنيه فى يناير الماضى إلى أكثر من 14 ألفا حالياً، وذلك لأقل نوع موجود بالسوق، فضلا عن زيادات أسعار الزيت والسكر والخميرة اللازمة لعملية الإنتاج.

ويبلغ عدد المخابز البلدية المدعمة 32 ألفا على مستوى الجمهورية، تنتج نحو 270 مليون رغيف يوميًا لمنظومة الخبز المدعمة والتى يستفيد منها نحو 72 مليون مواطن مقيد على 22 مليون بطاقة تموينية.