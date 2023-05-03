«التموين»: تسليم 58 فداناً لشركة «أوراسكوم للإنشاءات»

كشف سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الفيوم عن أنه تم تسليم قطعة الأرض المخصصة لإقامة المنطقة التجارية واللوجستية إلى الشركة المنفذة للمشروع وهى «أوراسكوم للإنشاءات» وذلك على مساحة تصل إلى 58 ألف متر مربع، وستشمل إقامة مركز تجارى ومخازن للسلع التموينية والأدوية.

وكان جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية أعلن منتصف العام الماضى عن أنه تم الإتفاق مع شركة أوراسكوم للإنشاءات على إقامة منطقة تجارية ولوجستية فى محافظة الفيوم بتكلفة استثمارية تقترب من المليار جنيه.

وقال حرز الله فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش جولة تفققدية فى محافظة الفيوم لمتابعة حصاد محصول القمح المحلى 2023 من المزارعين، إن المساحة المنزرعة من محصول القمح فى المحافظة تبلغ 162 ألف فدان، وتم استلام نحو 25 ألف طن من المزارعين منذ بدء موسم الحصاد والتوريد منتصف أبريل الجارى وحتى الأحد الماضى.

وأضاف أن معدل التوريد اليومى من محصول القمح يبلغ 3 آلاف طن، وخلال أيام سيصل لذروة الموسم بكمية توريد 7 آلاف طن يومياً، مشيرًا إلى أن إجمالى السعات التخزينية فى الفيوم تصل إلى 200 الف طن.

وتابع حرز الله أن السعات التخزينية موزعة على 14 موقع تجميع أقماح تنقسم الى صومعتين تابعتين للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأخرى تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى ، 4 هناجر تابعة للبنك الزراعى ، 7 شون مراكز تجميع.

ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع فى مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم بشأن بدء تلقى طلبات المرحلة الخامسة من مشروع جمعيتى وذلك بعد الإعلان عن البدء فيها منذ يوم الإثنين الماضى.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا الأربعاء 26 أبريل الماضى بشأن بدء المرحلة الخامسة من مشروع جمعيتى فى الأول من الشهر الجارى.

وأوضح حرز الله أن محافظة الفيوم بها 21 مركز خدمة مميز للمواطنين من إجمالى المكاتب التموينية فى المحافظة بعدد 73 ، وجارى العمل على تطوير عدد أخر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.

وأكد حرز الله أن المخزون السلعى من السلع التموينية فى محافظة الفيوم آمن ولا يوجد به أية مشكلات، مشيرًا إلى أنه يتم صرف المقررات التموينية بقيمة تصل إلى 125 مليون جنيه شهريا لحاملى البطاقات التموينية.

وقال إن عدد البطاقات التموينية فى الفيوم يبلغ 800 ألف بطاقة يستفيد منها 2.7 مليون مواطن، يقومون بصرف سلع تموينية من خلال 1272 بقال تموينى و246 منفذ جمعيتى، إضافة إلى 159 مجمع استهلاكى على مستوى المحافظة.

وأضاف أن محافظة الفيوم بها 692 مخبز بلدى مدعم يقوم بإنتاج 12 مليون رغيف بسعر 5 قروش لحاملى البطاقات التموينية، إضافة إلى 675 مستودع دقيق يعمل على توفير الدقيق المدعم للمخابز العامة فى المنظومة التموينية.