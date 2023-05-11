«التموين»: تسلم 1.9 مليون طن قمح محلي من المزارعين حتى الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إرتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين الي نحو مليون و 900 ألف عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الخميس.

ووجه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات و سعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.

من جانبه قال محمد ابراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج خلال جولة تفقدية في المحافظة تشارك فيها المال ، أن سوهاج شهدت زراعة 174 الف و600 فدان قمح خلال الموسم الجاري و مستهدف توريد 120 الف طن قمح.

واضاف إبراهيم أنه تم حصر المساحات الحقيقية المنزرعة بالتعاون مع مديرية الزراعة ، والتي شهدت تراجعا عن الموسم الماضى والذي كان يبلغ 210 الف فدان بتراجع بلغ بنحو 63 الف فدان.

وأوضح ابراهيم أنه تم حصر فعلي للأراضي المنزرعة خلال الموسم الحالي حيث أن الموسم الماضي لم يتم حصر المساحات المزروعة بشكل دقيق.

وتابع أنه من المتوقع أن تزيد معدلات التوريد هذا العام نتيجة إرتفاع إنتاجية الفدان بالإضافة جودة المحصول ، فضلاً عن الحوافز التي قدمتها الدولة للمزارعين.

من جهته قال محمد حسنين مدير إدارة الرقابة التموينية بسوهاج أنه تم استلام حتي الآن 26 الف و416 طن قمح محلي من المزارعين حتي الآن عبر 17 نقطة تجميع على مستوي المحافظة توفر سعات تخزينية 152 الف طن، تضم 3 صوامع بسعات تخزينينة 20 و30 و 60 ألف طن، والباقي شون وهناجر وبناكر، تتراوح سعتها التخزينية من 500 الي 1000 طن.

واضاف حسنين أنه يتم عقد ندوات توعية مع المزراعين لحثهم علي زيادة معدل التوريد ، مشيرا إلي أن زيادة توريد القمح يساعد الحكومة على تلبية احتياجات الدولة من الدقيق المدعم و إنتاج الخبز المدعم وتحقيق فائدة للمزارعين من خلال الحصول على 10 كيلو ردة عن كل اردب قمح يتم توريده.