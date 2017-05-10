التموين: تسلم مليون و150 ألف طن قمح من المزارعين

محمد مجدىأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى بيان صحفى اليوم، أن الجهات المسوقة للقمح المحلى تسلمت مليونا و150 ألف طن منذ فتح باب توريد القمح المحلى من المزارعين فى منتصف أبريل الماضى وحتى امس الثلاثاء.وقالت الوزارة، إن لجان الفرز رفضت 2834 طناً نتيجة وجود شوائب وعدم مطابقتها لدرجات النظاف

محمد مجدى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى بيان صحفى اليوم، أن الجهات المسوقة للقمح المحلى تسلمت مليونا و150 ألف طن منذ فتح باب توريد القمح المحلى من المزارعين فى منتصف أبريل الماضى وحتى امس الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن لجان الفرز رفضت 2834 طناً نتيجة وجود شوائب وعدم مطابقتها لدرجات النظافة، الخاصة بشروط ومواصفات استلام القمح المحلى.

وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين لـ”المال”، إن الحكومة تستقبل القمح المحلى من المزارعين فى عدد 25 صومعة إماراتية، و75 صومعة تابعة لشركة القابضة للصوامع والتخزين، وعدد 105 شون حديثة، وتشترى الحكومة، القمح المحلى من المزارعين بسعرى 555 جنيهاً، و575 جنيهاً حسب درجة النظافة.