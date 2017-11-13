التموين تسعى لتعديل آليات صرف السلع

محمد مجدي تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى إجراء تغيير شامل فى منظومة دعم المقررات التموينية، خلال الفترة الحالية، وذلك بعد قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بتسديد البقالين %25 من قيمة السلع التى يحصلون عليها، بداية من يوم الثلاثاء الماضى، وحتى 21 نوفمبر الجارى. و أكد مصدر حكومى، م

محمد مجدي

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى إجراء تغيير شامل فى منظومة دعم المقررات التموينية، خلال الفترة الحالية، وذلك بعد قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بتسديد البقالين %25 من قيمة السلع التى يحصلون عليها، بداية من يوم الثلاثاء الماضى، وحتى 21 نوفمبر الجارى.

و أكد مصدر حكومى، مطلع لـ «المال» أنه سيتم تعديل آلية صرف المقررات التموينية على البطاقات الذكية للمواطنين، والتى يحصل من خلالها الفرد على 50 جنيها، لشراء سلع تموينية غذائية، وغير غذائية، مشيرا إلى أنه قبل التعديل كان المواطن يمكنه أن يحصل على سلع تفوق قيمتها الـ50 جنيها، المحددة له كدعم تموينى، على أن يقوم بدفع الفارق نقدا للبقال التموينى.

يشار إلى أن «التموين» بدأت تعديلا شاملا فى منظومتى المقررات التموينية، والخبز المدعم، يقوم بمقتضاه صاحب المخبز بدفع تأمين 3 أيام عن ما يحصل عليه من الدقيق، و البقال %25 من إجمالى قيمة السلع التى يتسلمها، ويتم صرفها للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية.

وأوضح المصدر، أنه بموجب التعديل الجديد، الذى تعتزم «التموين» تطبيقه، لن يسمح للمواطن بصرف أى سلع أخرى تتعدى قيمتها المبلغ الإجمالى، المقيد له أو لأسرته على البطاقة التموينية، قائلاً: «المواطن هيشترى سلع بالفلوس الموجودة على البطاقة،عايز ياخد سلع تانية يشتريها، ولكن لن يتم صرفها على البطاقة».

وتوقع المصدر تطبيق هذا القرار بحلول شهر ديسمبر، أو يناير المقبل،على أقصى تقدير، موضحا أن الهدف من هذا الإجراء ضمان وصول السلع المدعومة لمستحقيها، وإغلاق الباب أمام التلاعب فى كميات السلع التى يتم صرفها، من المخازن، وبيعها بعد ذلك فى السوق الحرة بأسعار أعلى، أو تهريبها إلى السوق السوداء.

يشار إلى أن قائمة المقررات التموينية، تحتوى على سلع غذائية، وغير غذائية، تتنوع ما بين بقوليات، ومنظفات، بنحو 60 سلعة تختلف فى النوع والحجم.