«التموين» تسدد 912.5 مليون جنيه قيمة توريد 704 آلاف طن قصب سكر

سددت وزارة التموين والتجارة الداخلية 912 مليونا و521 ألف جنيه للمزارعين، قيمة محصول قصب السكر الذى تم توريده منذ بداية موسم الحصاد وحتى يوم الاحد االماضى.

وقالت مصادر مسئولة فى وزارة التموين لـ«المال»، إن الكميات التى تم توريدها بلغت مليونا و126 ألفا و570 طن قصب.

وأكدت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أنه تم صرف قيمة تلك الكميات الموردة لصالح المزارعين فور الانتهاء من عمليات التوريد اليومية.

وأشارت إلى أن الكميات الموردة لصالح وزارة التموين تم استغلالها فى إنتاج نحو 109 ملايين و317 ألفا و700 طن سكر.

كان اللواء عصام الدين البديوى، رئيس مجلس إدارة شركة السكر ‏للصناعات التكاملية، التابعة لـ”القابضة للصناعات الغذائية”، إحدى شركات وزارة التموين، قد قال إنه من المتوقع استقبال ما يصل إلى 10 ملايين طن قصب ‏سكر هذا العام.

وأوضح أنه تم توفير الاعتمادات المالية الخاصة بموسم حصاد القصب لصالح المزارعين.

ولفت البديوى، خلال تصريحات صحفية على هامش جولة فى محافظة أسوان، إلى أنه فى إطار خطة الشركة لتطوير المصانع والشركات التابعة فإنه من المستهدف ضخ استثمارات بنحو 800 مليون جنيه كمرحلة أولى لتطوير مصنع سكر إدفو المقام بمحافظة أسوان على مساحة 176 فدانا.

وقال إن الخطة تضم تطوير أرض المصنع، والمدينة السكنية للعاملين، والنوادى، ومزرعة للقصب بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طن سنويا.

ولفت إلى أنه من المتوقع توريد قصب سكر لمصنع سكر إدفو خلال الموسم الحالى بنحو 1.140 مليون طن قصب لإنتاج 125.085 ألف طن بطاقة عصر يومية تبلغ 10.300 ألف طن.

وأشار البديوى إلى أنه خلال الفترة الماضية شهد المصنع عمليات تطوير منظمات السرعة للعصارات وكذلك مخفضات السرعة ، كما أن عملية التطوير تشمل إضافة أجهزة طبخ مستمر وشراء مرجل بخارى بطاقة 120 طن بخار فى الساعة بالإضافة إلى إضافة 2 حوض ترويق، لمساعدة تنقية العصير.

وأوضح اللواء عصام الدين البديوى رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية أن تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الهيكلة تستغرق عامين، منوها بأن المرحلة الثانية تتضمن عملية تطوير العصارات.