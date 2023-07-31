«التموين» تستورد 150 ألف طن سكر خام من البرازيل

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية تبلغ 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل بالممارسة التي تمت بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالعاصمة الإدارية.

وأوضحت التموين في بيان منذ قليل، أن الكميات المتعاقد عليها مقرر لها الوصول خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر فبراير 2024 بخلاف التعاقدات الحالية.

ولفتت التموين إلي أن تلك الكميات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر .