اقتصاد وأسواق

التموين تستورد 100 ألف طن زيت صويا وعباد خام

وصول تلك الشحنات خلال الفترة من ٣ إلى ١٧ مارس
محمد مجدي 6:14 م, الأربعاء, 22 يناير 20 6:14 م, الأربعاء, 22 يناير 20

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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على كمية 101.5 ألف طن زيت صويا وعباد خام مستورد .

وقالت الهيئة في بيان منذ قليل، إن وصول تلك الشحنات خلال الفترة من ٣- ١٧ مارس، ومنها ٤١.٥ ألف طن زيت عباد ، و ٦٠ ألف طن زيت صويا.

كانت الهيئة قد تعاقدت في مناقصاتها السابقة على كمية ٤٠ ألف طن زيت صويا وعباد خام إنتاج محلي بالجنيه المصري.

كما تعاقدت على كمية ١٠٥٠٠ طن زيت عباد خام مستورد تسليم خلال فترة شهر فبراير.. بإجمالي كمية تعاقدات ١٥١.٥ ألف طن زيت خام محلي ومستورد.

وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك المقبل لتوفير الزيوت على البطاقات التموينية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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