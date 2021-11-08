«التموين» تستهدف ميكنة شركات المجمعات الاستهلاكية

تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق منظومة التحول الرقمى وميكنة الفروع التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام، والنيل، والإسكندرية، إضافة إلى الانتهاء من تطبيق المنظومتين فى شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين.

كمال: الأهرام والإسكندرية فى الطريق

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة لـ«المال» إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة ‏الداخلية وجه بضرورة ميكنة كل مخازن الجملة التابعة لشركتى المصرية والعامة الجملة، بهدف متابعة الوارد والمنصرف من السلع التموينية والتى يتم توريدها لبقالى التموين، ومنافذ «جمعيتى»، إضافة إلى فروع التجزئة التابعة لشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة.

وأضاف لـ «المال» أنه تم حتى الآن تطبيق التحول الرقمى وميكنة نحو 1500 مخزن تابع لشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة ‏والذى يساهم فى معرفة كميات السلع المتوفرة بالمخازن والتدخل حال نقص أى ‏سلعة بضخها بتلك المخازن، وذلك من خلال أجهزة الحاسب الآلى المستخدمة فى إدخال السلع الموردة والسلع المنصرفة ‏إلى منافذ صرف السلع التموينية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة بتطبيق الميكنة فى جميع الوزارات بقطاعاتها المختلفة.

ولفت «كمال» إلى أن الهدف من الميكنة هو الوصول إلى الشفافية فى التعامل مع السلع والتأكد من وصول سلع ‏منظومة الدعم لمستحقيها، مؤكدًا أن النظام الورقى فى صرف السلع بالمخازن انتهى وذلك بعد استكمال ‏منظومة الميكنة بالكامل.

وأكد أن شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام، والإسكندرية، والنيل بدأت هى الأخرى فى تفعيل إجراءات الميكنة ‏لصرف السلع لمنافذ جمعيتى وتم الانتهاء من النظام الورقى تماماَ فى بعض الشركات.

وأشار إلى أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من أولى الشركات التى عممت التجربة لصرف ‏الاستعاضات إلكترونيا حسب ربط صاحب كل منفذ، موضحَا أن شركتى الأهرام، والإسكندرية قاربت على الانتهاء من المنظومة.

عبدالرحمن: أتمتة 232 منفذ «جمعيتى» وربطها بالنيل والقابضة للصناعات الغذائية

من جهته، أكد اللواء إيهاب عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أنه تم الانتهاء من ميكنة 232 منفذ جمعيتى خلال المراحل الثلاث الماضية بالكامل، كما أن شركة النيل تعد أولى الشركات التى انتهت من الربط الإلكترونى لفروع مشروع جمعيتى وربطها إلكترونيًا بشركة النيل، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

فى سياق متصل، أكد المهندس عادل عبدالعزيز العضو المنتدب للشئون التجارية بالشركة العامة لتجارة الجملة لـ«المال» أن وزير التموين يتابع ملف التحول الرقمى وميكنة الشركات التابعة، كما أن هذا الملف عمل على وجود أريحية فى نظام العمل مع وجود دقة متناهية فى معرفة الأرصدة والكميات المتاحة والاحتياجات من السلع التى يتم الاحتياج لها فى الفترة القادمة.

وأضاف أن ملف الميكنة من أهم ملفات وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث إن الاستفادة من تلك المنظومة هو إعطاء معلومات دقيقة عن الرصيد الإستراتيجى من السلع، إضافة إلى معدلات الاستهلاك الشهرية، والسنوية، واحتياجات الشركة من السلع كل شهر.

وتابع إن منظومة الميكنة تعمل أيضَا على وقف الفاقد والهادر وتسريب السلع التموينية والتى يتم طرحها لحاملى البطاقات التموينية، موضحَا أن ذلك كان يحدث أحيانًا فى الفترة الماضية عندما كان يتم التعامل ورقيًا فى استلام وصرف وتوريد السلع للمنافذ التموينية، وبعد تطبيق الميكنة تمت السيطرة بالكامل على منظومة صرف السلع التموينية.

يذكر أن الشركة العامة لتجارة الجملة يتبعها 300 فرع تجزئة، بينما يوجد نحو 259 جملة يتبعها 859 مخزنا رئيسيا فى 16 محافظة، تضم القاهرة، والقليوبية، والوجه البحرى، ومدن القناة، وشبه جزيرة سيناء.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قال – فى تصريحات سابقة – إن خطة ميكنة مخازن ‏الجملة جاءت متزامنة مع خطة ميكنة المجمعات الاستهلاكية بمحافظات ‏الجمهورية لحوكمة سلاسل إمداد هذه السلع، إضافة إلى أن الميكنة ساهمت فى ‏إجراء أنظمة الجرد السنوى لكل السلع بالمخازن والمجمعات الاستهلاكية ‏بشفافية تامة.