«التموين» تستهدف حوكمة 70 صومعة تابعة لـ«القابضة للصناعات الغذائية»

تستهدف وزارة التموين تطبيق منظومة جديدة فى توريد واستلام محصول القمح من المزارعين، من خلال حوكمة ورقمنة وميكنة نقاط التجميع والتخزين والاستلام على مستوى الجمهورية.

وقال اللواء أشرف صادق، العضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، إنه سيتم حوكمة جميع الصوامع الحكومية التابعة لها، إضافة إلى الشركة العامة للصوامع، إلى جانب شركات المطاحن التابعة للقابضة للصناعات الغذائية.

يذكر أن وزارة التموين وقعت فى عام 2021 عقدًا مع شركتى “آى بى إم” و”أكمى سايكو” لرقمنة منظومة تداول القمح وضمان حوكمة المخزون الإستراتيجى للدولة.

وأضاف “صادق” أن إجمالى تلك الصوامع المستهدف حوكمتها تبلغ 70 صومعة يتم تطويرها على عدة مراحل، بحيث يتم حوكمة 22 نقطة تجميع واستقبال فى المرحلة الاولي، على أن يتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر، مشيرًا إلى أن باقى الصوامع ستتم تباعًا على مرحلتين، ومستهدف 20 صومعة بالثانية و28 فى الثالثة.

وأوضح أن التكلفة المالية لحوكمة الصوامع بها مكون محلى وآخر أجنبي، ويتم تمويلها ذاتيًا أو من مصادر أخري.

يشار إلى أن الدكتور على المصلحى وزير التموين افتتح الاسبوع الماضى صومعة منيا القمح بمحافظة الشرقية بسعة تخزينية 5 آلاف طن، بتكلفة استثمارية 70 مليون جنيه ضمن مبادلة الديون الايطالية.

وقال “المصيلحي” -فى تصريحات صحفية على هامش الافتتاح- إن السعات التخزينية التابعة لوزارة التموين كانت تبلغ 1.2 مليون طن قمح، بالتزامن مع حجم استهلاك شهرى يصل إلى 800 ألف طن، مع توافر احتياطى استراتيجى يكفى لمدة شهر ونصف فقط.

وأضاف أن الدولة تبنت المشروع القومى للصوامع بهدف إنشاء 50 صومعة على مستوى الجمهورية تم الانتهاء منها فعليًا، وبالفعل زادت السعة التخزينية إلى 3 ملايين عام 2017، وزادت حاليًا لتصل الى 3.4 مليون طن.

وتمتلك الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وحدها طاقات تخزينية بالمحافظات المختلفة تصل إلى 2.5 مليون طن بسعات مختلفة تتراوح بين 30 و60 و90 ألف طن للصومعة الواحدة.

وبحسب الشركة يتم استخدام احدث وسائل التكنولوجيا العصرية فى تخزين القمح ومتابعته والتحكم فى درجات الحرارة داخل الصومعة عبر وحدة التحكم الآلى التى تعمل بالكمبيوتر والحواسب الآلية الحديثة.

ويبلغ ارتفاع الصومعة فى هذا النظام نحو 25 مترا محملا عليها مؤشرات لقياس درجة حرارة الصومعة وتثبيتها عند درجة حرارة معينة، وهذا النظام نستطيع من خلاله معالجة القمح أوتوماتيكيًا دون أى تدخل بشرى لنقل القمح من خلية إلى أخرى.

كما أن هذا النظام يعمل على تنقية القمح من الأتربة بنظام الشفط المربوط بغرفة التحكم الرئيسية، إضافة إلى برنامج SCADA وأيضًا من وجود أى شوائب معدنية، وبالتالى لضمان تسليم الأقماح للمطاحن بدرجة نقاء عالية خال من الشوائب.