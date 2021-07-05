التموين تستهدف تنفيذ الربط مع محكمة الأسرة والسجل المدنى

أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات في تصريحات لـ«المال»، أنه سيتم ربط وزارة التموين مع محكمة الأسرة التابعة لوزارة العدل، و السجل المدني التابع لوزارة الداخلية، وهناك رؤية لتطبيق نظام الكمبيوتر الواحد الذي يقدم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال مراكز الخدمة المطورة التابعة لوزارة التموين.

وقال مدكور إن موقع دعم مصر و بوابة مصر الرقمية قامت بربط وزارة التموين مع وزارة الإتصالات، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة التأمينات والمعاشات، إضافة إلي مصلحة الجوازات والهجرة، مضيفا أنه مستهدف إتاحة 300 خدمة مقدمة للمواطنين عبر مصر الرقمية.

مدكور: ضم الزوجة المحرومة دون قيود أو شروط

وأضاف مدكور أنه تم بدء العمل في إصدار البطاقات التموينية الجديدة طبقا لقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 2400 جنيه بدلا من 1500 جنيه و المعاشات من 1500 جنيه بدلا من 1200 جنيه، وإضافة الزوجة المحرومة دون قيود أو شروط إلى بطاقة تموين الزوج.

وأكد مدكور أنه لا توجد إضافة مواليد حاليا على بطاقات التموين، موضحا أن ما يحدث حاليا هو إضافة أفراد من عمر عامين و حتي 80 عام طالما لم يتزوج و من الفئات الأولي بالرعاية، كاشفاً أنه سيتم إصدار بطاقات تموينية لمن ليس له مرتب أو معاش. وأشار مدكور إلى أن باب تقديم التظلمات مازال مفتوحا ولكن من خلال مكاتب التموين و المراكز المطورة وليس عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يبلغ 22 مليون بطاقة يستفيد منها 71 مليون مواطن يصرفون خبز مدعم، و منهم 64 مليون مواطن يصرفون سلع تموينية.

كما يصل الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية في الموازنة العامة للدولة 2022/2021، نحو 87 مليار جنيه لدعم منظومتي الخبز المدعم والسلع التموينية.