التموين تستهدف تحويل 60 شونة ترابية إلى صوامع حقلية

محمد مجدي:تستهدف الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين، تحويل 60 شونة ترابية إلى صوامع صغيرة «حقلية»، بسعة تخزينية 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، وإجمالى 300 ألف طن. كشف المهندس توفيق الشال، عضومجلس الإدارة لشئون الصوامع بالشركة، أنه جارٍ إعداد دراسة

محمد مجدي:

تستهدف الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين، تحويل 60 شونة ترابية إلى صوامع صغيرة «حقلية»، بسعة تخزينية 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، وإجمالى 300 ألف طن.

كشف المهندس توفيق الشال، عضومجلس الإدارة لشئون الصوامع بالشركة، أنه جارٍ إعداد دراسة كاملة لإقامة تلك الصوامع الحقلية، متضمنة المدى الزمنى وتكلفة التنفيذ، متوقعًا الانتهاء من معظمها خلال موسم حصاد القمح المحلى 2019.

وأضاف الشال فى تصريحات لـ«المال»، أن الصوامع الحقلية سسيتم توزيعها على 12 محافظة فى الوجهين البحرى والقبلى، والنصيب الأكبر لمحافظتى الشرقية، والمنيا.

والتقى الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاستثمار، مسئولى هيئة التنمية الإيطالية ومكتب التمويل والتعاون الإيطالى، الأسبوع الماضى، لبحث إنشاء 15 صومعة لتخزين الأقماح والحبوب فى عدد من المحافظات، بتكلفة 250 مليون جنيه.

وأكد عشماوى، فى بيان صحفى، أن الجانب الإيطالى تعهد بإنشاء الصوامع بطريقة رأسية لتخزين الأقماح بعدد من المحافظات وسعات تخزينية كبيرة لكل صومعة، كما أن الشركات المصرية سوف تنفذ الأعمال الإنشائية للصوامع، فيما ينفذ الجانب الإيطالى الأعمال الكهروماتيكية.