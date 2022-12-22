«التموين» تستهدف استلام 8 ملايين طن قصب سكر بقيمة 8.8 مليار جنيه خلال 2023

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، استعداداتها لاستقبال موسم توريد قصب السكر منتصف يناير المقبل، حيث تستهدف استلام نحو 8 ملايين طن قصب من المزارعين، بتكلفة مالية تصل إلى 8 مليارات و800 مليون جنيه، وذلك مقابل 6 مليارات و885 مليون جنيه بزيادة قدرها 1 مليار و900 مليون جنيه عن الموسم الماضي بنسبة زيادة تقدر بـ21.8%، وذلك لإنتاج نحو 1.1 مليون طن من السكر، منها 900 ألف من القصب، و150 ألف من البنجر .

وقررت وزارة التموين أمس الأربعاء رفع سعر توريد محصول القصب في الموسم الجديد لـ1100 جنيه للطن مقابل 810 جنيهات الموسم الماضي، وذلك بعد التوافق مع وزارة الزراعة، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب أشرف رشاد، ورئيس لجنة الزراعة ‏والري بمجلس النواب اللواء هشام الحصري .

كان قد قال اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التاعة لوزارة التموين إن الشركة يتبعها 9 مصانع وهي 8 مصانع للسكر “كوم أمبو ، إدفو ، قوص ، دشنا ، أرمنت ، نجع حمادي ، أبو قرقاص ، جرجا”، ومصنع التكرير في الحوامدية، مشيرا إلي أنه يتم إنتاج 900 ألف طن سكر قصب، و70 ألف طن سكر البنجر، باجمالي 1 مليون و200 ألف طن .

وأشار إلى أن حجم استهلاك مصر من السكر يتراوح بين 3 و3.2 مليون طن سنوياً، منها 2.4 مليون طن إنتاج محلى، والباقي يتم تعويضه من السكر الخام المستورد والذي يتم تكريره في مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية.