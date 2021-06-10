اقتصاد وأسواق

«التموين» تستهدف إنشاء أكبر مصنع زيوت في الشرق الأوسط

بطاقة إنتاجية تصل إلي 80 مليون زجاجة شهريا
محمد مجدي 4:50 م, الخميس, 10 يونيو 21 4:50 م, الخميس, 10 يونيو 21

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أكد الدكتور أحمد عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات خاصة لـ”المال”، أنه من المستهدف خلال الفترة الحالية البدء في إنشاء أكبر مصنع زيوت في الشرق الأوسط في مصر .

وقال عبدالوهاب إن الهدف من المصنع تعظيم حجم إنتاج الزيت في السوق المحلية، من خلال زيادة معدلات الانتاج والتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، وإدخال زراعة الكانولا في مصر، مما يعمل على زيادة كميات الزيوت الخام المنتجة في مصر.

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وأضاف عبدالوهاب أنه من المستهدف الوصول إلى حجم إنتاج من زيت الخليط يبلغ 2400 طن يومياً بمعدل 80 مليون زجاجة شهريا من خلال المصنع الجديد المزمع إنشاؤه ، موضحا أن التكلفة الإجمالية للمصنع لم تحدد بعد ولكنها ستتعدي مليارات الجنيهات .

وأشار عبدالوهاب إلي أن ذلك سيتم مع بدء تطوير شركات الزيوت من خلال الخطة الموضوعة، كاشفا أنه جار تحديد اسم ماركة الزيت الجديد.

وأوضح عبدالوهاب أن حجم استهلاك مصر من الزيوت سنويا يصل إلى 2.4 مليون طن، مضيفا أنه كان يتم استيراد نحو 97% من احتياجات السوق المحلية من الزيوت الخام وذلك حتى عام 2019، لتنخفض حاليا إلى 95%.

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يشار إلى أنه تم استيراد نحو 2.1 مليون طن زيت خام صويا وعباد فى 2019 /2020، لتتراجع إلى 2 مليون طن فى 2020/ 2021.

وأضاف عبدالوهاب أن تراجع كميات الاستيراد بشكل طفيف جاء بعد قيام الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتشجيع مصانع وشركات الزيوت على استلام الزيوت التى يتم استخلاصها من البذور لإعادة تكريرها وتصنيعها لصالح منظومة التموين .

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وعن ارتفاع أسعار الزيوت الخام العالمية أوضح عبدالوهاب أن البيوديزل (إعادة تدوير الزيوت المستهلكة كوقود) كان من ضمن أسباب ارتفاع أسعار الزيت عالميا، قائلا: عندما يرتفع سعر برميل البترول عالميا تتوجه الشركات الكبرى إلى استخدام الزيوت النباتية فى إنتاج البيوديزل .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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