«التموين» تستقبل طلبات قوائم انتظار المرحلة الرابعة لـ«جمعيتى»

من السبت المقبل وحتى نهاية الشهر

تبدأ وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، استقبال طلبات المتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع «جمعيتى» ، الذين سبق تسجيلهم بقاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار، ابتداء من يوم السبت المقبل وحتى نهاية يناير الحالى.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية – فى تصريحات صحفية أمس – إنه وجه مديرى المديريات بتقديم كل الدعم ‏للمتقدمين فى المرحلة الرابعة من مشروع «جمعيتى».

يذكر أن عدد منافذ «جمعيتى» يصل إلى 6700 على مستوى الجمهورية، وذلك فى المراحل الأولى والثانية والثالثة، وهى منافذ سلع تموينية على غرار بقالى التموين و فروع المجمعات الاستهلاكية.

من جانبه، أكد أحمد كمال مدير مشروع «جمعيتى» ومعاون ‏الوزير أن «المصيلحى» وافق ‏على استقبال المديريات للمتقدمين السابقين ضمن المرحلة الرابعة والمسجلة طلباتهم ‏على قاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار ولم تتم معاينة طلباتهم حتى الآن.

وطالب المتقدمين بتحضير حافظة مستندات وبها صور ‏من الأوراق والمستندات الآتية:‏ صورة من بطاقة الرقم القومى، صورة من شهادة المؤهل الدراسى، صورة ‏من الموقف التجنيدى بالنسبة للذكور، برنت تأمينات.

وأشار إلى أن كل الأوراق سيتم مراجعتها من جانب مسئولى المشروع بمديريات التموين، لبيان مدى استيفاء ‏المتقدم للشروط من عدمه.

وشدد على عدم قيام المتقدمين بالقيام ‏بتأجير أى محال خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الكشوف النهائية ‏سيتم إعدادها بالمستوفين للشروط تمهيداً لقرار إجراء المعاينة المبدئية.

وأوضح أنه سيتم مراجعة هذه الأوراق لبيان مدى استيفاء المتقدم للشروط من عدمه، ولا يتم تأجير أى محال خلال هذه الفترة، وبعد مراجعة الأوراق سيتم إعداد كشوف بأسماء المستوفين للشروط والخاصة بالمتقدم تمهيدا لإصدار قرار إجراء المعاينة المبدئية.

يذكر أن وزارة التموين تشارك فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال افتتاح منافذ «جمعيتى» فى المناطق والقرى الأكثر احتياجا أو التى تدخل ضمن المبادرة.