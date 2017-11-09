التموين تستعد لتنفيذ خطة لمواجهة خروج البدالين

❏ مصدر: المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة و«جمعيتى» البديل الأنسب ❏ ماجد نادى: 6 غرف تجارية ترفض القرار.. و«النقابة» تتواصل مع المحافظات ❏ أحمد مسعد: مذكرة عاجلة لـ «المصيلحى».. وفريق دفاع عن مصالحنا ❏ ممدوح رمضان: لا يحق للبدال التدخل فى آلية توصيل الدعم محمد م

❏ مصدر: المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة و«جمعيتى» البديل الأنسب

❏ ماجد نادى: 6 غرف تجارية ترفض القرار.. و«النقابة» تتواصل مع المحافظات

❏ أحمد مسعد: مذكرة عاجلة لـ «المصيلحى».. وفريق دفاع عن مصالحنا

❏ ممدوح رمضان: لا يحق للبدال التدخل فى آلية توصيل الدعم

محمد مجدى

علمت «المال» من مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك خطة جار تحديد ملامحها النهائية، فى حال انسحاب البدالين من منظومة المقررات التموينية، نتيجة رفض عدد كبير منهم دفع مبلغ التأمين عن السلع التى يحصلون عليها.

وتسعى «التموين» إلى تطبيق نظام جديد فى السلع التموينية، يقوم على أساس، أن يدفع البدال التمويني %25 من قيمة إجمالى السلع التى يحصل عليها شهرياً، وتصرف للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية.

وقال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه لـ «المال»، إن أبرز ملامح تلك الخطة، تتضمن تعظيم دور فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام، والنيل، والإسكندرية، فى توزيع المقررات التموينية، لحاملى البطاقات التموينية، فى جميع الفروع التابعة لها.

يذكر أنه يوجد 4 آلاف فرع للمجمعات الاستهلاكية، موزعين على الشركات الثلاث.

وأضاف المصدر، أنه سيتم أيضاً فتح 1300 منفذ تابع لشركتى «المصرية»، و»العامة» لتجارة الجملة لبيع المقررات التموينية، علما بأنها تبيع السلع الغذائية والاستهلاكية كسلاسل تجارية.

وأوضح أنه سيتم أيضاً الاعتماد على ثلاثة آلاف فرع لـ «جمعيتى» موزعة فى محافظات الجمهورية، ومستهدف الوصول بها إلى 5 آلاف فرع بنهاية العام الجارى.

ولفت إلى أن هناك عددا من بدالى التموين رحبوا بدفع المبلغ التأمينى عن السلع التى يتم استلامها، مشيرا إلى وجود 4 آلاف بدال على مستوى الجمهورية.

من جانبه، قال ماجد نادى، المتحدث باسم النقابة العامة لبدالى التموين، لـ «المال»، إن النقابة تتواصل بشكل مستمر مع أعضاء شعب البقالة والمواد الغذائية، بالغرف التجارية فى المحافظات، لافتا إلى أن نحو 6 غرفة تجارية ترفض دفع التأمين، ولن تلتزم بالقرار، وهى كفر الشيخ، والسويس، ودمياط، وبنى سويف، والإسكندرية، والغربية، والمتوقع تطبيقه فى شهر ديسمبر المقبل.

وفى هذا السياق، رفض سيد رسلان، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية، بالغرفة التجارية فى بنى سويف، لـ «المال»، التأمين شكلاً وموضوعاً، مطالبا د.على المصيلحى وزير التموين، بمناقشتهم مع توضيح أسباب دفع التأمين، بما يضمن مصلحة الدولة والمواطن والبدال، دون إخلال بحق من حقوق أى طرف.

وأشار إلى أنه يتم التواصل مع باقى أعضاء الشعب النوعية للبقالة والمواد الغذائية بباقى الغرف التجارية فى المحافظات، لتحديد موقفهم الحقيقى من هذا القرار، والذى يمس 33 ألف بدال تموينى على مستوى الجمهورية.

بينما أوضح أحمد مسعد، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية فى كفر الشيخ، أنه تم إعداد مذكرة، لوزير التموين، بشأن التوقف عن استفزاز مشاعر بدالى التموين، وتكليف مجلس إدارة الغرفة التجارية بكل محافظة بتشكيل فريق دفاع للطعن على أى قرار يضر بمصلحة التاجر.

وأشار إلى أن المذكرة تم إرسالها للوزير الأسبوع الجارى، مضيفاً أنها ناشدت الجهات المسئولة استرداد المستحقات المالية لبدالى التموين، وهى 14 شهر حوافز لدى «التموين»، و3 أشهر هامش ربح لدى الهيئة العامة للسلع التموينية.

وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ «المال» إنه يتم حالياً إعادة النظر فى منظومة الدعم بشكل كامل من حيث آلية العمل والحصول على السلع، وكيفية تداولها بين الحكومة وبدالى التموين والمواطن، على غرار ما حدث فى منظومة الخبز المدعم.

يذكر أن «التموين» أعلنت نهاية يوليو الماضى، تعديل آلية منظومة الخبز المدعم، و تم تحديد تكلفة إنتاج جوال الدقيق بسعر 180 جنيها بدلاً من 122، ويقوم المخبز بدفع تأمين عن الدقيق الذى يحصل عليه لمدة 3 أيام لدى هيئة السلع التموينية، بحيث يكون لديه رصيد لدى الحكومة يحصل من خلاله على الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم.

وأكد «رمضان» أن الباب لايزال مفتوحا لمن يريد أن يعمل فى المنظومة وفقاً للآليات الجديدة، موضحاً أن النظام الجديد فى تسليم السلع المدعمة للبدال التموينى، لن يفرض عليه سلعة معينة، و سيتم عمل استمارة يتم من خلالها تلقى طلبات البدالين، للسلع المراد استلامها وفقاً لأذواق المناطق المتواجدين بها.

وشدد على أن الحكومة هى المانحة للدعم، والبدال شريك فى المنظومة، وليس من حقه أن يفسر كيف يتم إيصال الدعم للمواطنين.

يشار إلى أن هناك 70 مليون مواطن مقيد على 20 مليون بطاقة تموينية ذكية، يتم من خلالها الحصول على سلع غذائية، وغير غذائية، واستهلاكية، ومنظفات، بالإضافة إلى الخبز البلدى بسعر 5 قروش للرغيف.