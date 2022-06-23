«التموين» تستعد لتجهيز الشوادر وتطرح 80 طن لحوم طازجة يوميًّا بالمجمعات

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الأيام الحالية، لبدء تجهيز وإقامة شوادر الأضاحى الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتى ستتم إقامتها فى جميع محافظات الجمهورية من خلال شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

وقالت مصادر مطلعة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لـ«المال»، إنه سيتم بدء طرح الخراف والمواشى الحية فى تلك الشوادر للمستهلكين بأسعار مخفضة عن المطروحة بالسوق المحلية، موضحة أن تبدأ الشوادر عملها قبل أسبوع على الأقل من وقفة عيد الأضحى، والتى تكون يوم 9 يوليو المقبل.

من جهته أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، أن رئيس الوزراء وجه باستمرار عمل شوادر، ومعارض السلع الغذائية والسيارات المتنقلة فى جميع المحافظات حتى نهاية العام، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال خليل إن هناك خطة لتوفير اللحوم خلال عيد الأضحى من خلال ضخ كميات كبيرة تصل إلى 80 طنًّا يوميًّا فى منافذ الوزارة، المتمثلة فى فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التجزئة التابعة لشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، وبأسعار أقل من السوق المحلية بنسبة تصل إلى 25%، حيث تتراوح اللحوم الطازجة من 80 إلى 115 جنيهًا.

وأضاف خليل أنه سيتم تشديد الرقابة على الأسواق المحلية، والتى ستكون من خلال حملات مكثفة على مدار اليوم، بهدف ضبط الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار غير المبررة، مع التأكد من ذبح الأضاحى فى السلخانات، مع وجود ختم الطب البيطرى على كل ماشية يتم ذبحها.

فى سياق متصل قال المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لـ”المال”، إنه تم عمل خطة كبرى لزيادة المعروض من السلع الأساسية فى منافذ الشركة من زيت وأرز ودقيق وسكر، بأسعار أقل من السوق المحلية بنسبة تصل إلى 20%.

وأضاف عبد العزيز أنه سيتم أيضًا توفير شوادر تابعة لمنافذ الشركة العامة لتجارة الجملة فى المحافظات المتواجدة بها الشركة، وذلك بعدد 16 محافظة، إذ سيتم طرح الخراف الحية بها، وذلك بأسعار ميسّرة للمواطنين.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد اجتمع، الأسبوع الحالي، مع وزيرى التموين والزراعة لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، مع ضرورة زيادة طرح الرءوس الحية من الماشية، والتى سيتم توفيرها للحفاظ على استقرار الأسعار، مع تأكيد توافر السلع المختلفة.

يشار إلى أن وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والأوقاف، وقّعتا بروتوكول تعاون، بداية العام الحالي، بشأن توفير الأضاحى للأسر الأكثر احتياجًا، والتى قال عنها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن صكوك الأضاحى هى عمل وطنى وإنسانى بامتياز؛ بهدف إدخال السرور على الأسر الأَوْلى بالرعاية.

وأضاف وزير الأوقاف أنه تم، العام الماضى، تجميع 140 مليون جنيه من صكوك الأضاحى بكمية 1500 طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية،

مشيرًا إلى أن اللحوم كانت تتميز بجودتها العالية باعتبار الحماية الاجتماعية جزءًا من الأمن القومى لمصر، والتى يشترك فيها أكثر من وزارة مثل التموين، والتضامن، والأوقاف، ومبادرة حياة كريمة.