التموين تستجيب لبقالي كفر الشيخ بزيادة استعاضات المقررات إلى 8 مرات شهريا

أعلن حاتم عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن الغرفة تلقت موافقة المحاسب عماد عبدالغني حبيب وكيل وزارة التموين، على الطلب المقدم من الغرفة بصرف استعاضة ثالثة فى الأسبوع لبدالين التموين وشباب جمعيتى بحد أقصى 8 استعاضات فى الشهر.

واضاف أن ذلك يأتي تيسيرا على بدالى التموين وشباب جمعيتي في صرف المقررات التموينيه الشهرية خاصة مع بدء صرف السلع المقررة للحماية الاجتماعية.

وأشادت غرفة تجارة كفر الشيخ باستجابة وزارة التموين لطلبات الغرفة تسهيلًا على التجار.

وأضاف أن ذلك ياتى فى إطار التعاون مع قيادات مديرية التموين بكفر الشيخ الذين يساهمون فى حل العقبات التى تواجه التجار من البدالين وشباب جمعيتى فى صرف السلع التموينية.

ولفت الى أنه تمت الموافقة على صرف عدد 3 استعاضات اسبوعيا للتجار التموينين ومنافذ جمعيتي وبحد أقصة 8 استعاضات شهريا، وذلك بعد التنسيق مع فرع الشركة العامة للجملة من توافر السلع واجراء التسويات اللازمة من قبل مكاتب التموين المختصة تيسيرا على المواطنين ولتلبية احتياجاتهم التموينية.

والاستعاضة مقصود بها شراء التاجر السلع من مخازن الجملة بنفس قيمة التأمين الذى قام بسداده فى بداية تطبيق المنظومة لشركة الجملة، وبناء عليه كلما تنفذ السلع يقوم بشراء كميات سعر بنفس قيمة التأمين، فمثلا إذا قام تاجر بسداد تامين ١٠٠ ألف يقوم بشراء سلع بقيمة ١٠٠ ألف جنيه ٨ مرات شهريًا أى بقيمة ٨٠٠ ألف جنيه، بينما وفقًا للقرارات الجديدة فإن أجانب السلع سوف يتقلص لـ٤٠٠ ألف جنيه فقط وهذا يعنى خسارة التاجر وفى نفس الوقت قد لا يجد أصحاب البطاقات السلع متوافرة لأن كل تاجر سوف يخفض حجم تجارته للنصف.

و فى بعض المواسم يزداد الطلب على سلعة معينة دون أخرى مثلا في بعض المناسيات يزداد الطلب على الزيوت لذا فإن السحب يكون كبيرا، وبالتالى الاستعاضة تتكرر عدة مرات .