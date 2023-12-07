التموين ترسل القافلة الثانية محملة بـ23 طنًا مساعدات إغاثية لقطاع غزة (فيديو)

قال اللواء أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق بين كل من مكتب الإغاثة بقطاع غزة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تم إرسال عدد كبير من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف فتحي خلال لقاء صباح اليوم مع المكتب الاعلامي لوزارة التموين أن تلك المساعدات الإغاثية تأتي ضمن القافلة الثانية التي تم تجهيزها بالتعاون مع هيئة الاغاثة الكاثوليكية، حيث طالب أهالينا في قطاع غزة سرعة توفير خيام ومراتب وبطاطين نظرا لدخول فصل الشتاء.

وأكد فتحي، أنه على الفور اصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ هذه المطالب.

وأوضح فتحي أن القافلة الثانية التي تم تحركها اليوم إلي معبر رفح البري تمهيدًا لدخولها إلي قطاع غزة، تضم 24 شاحنة محملة بما يقرب من 23 طنًا مساعدات إغاثية عاجلة، لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة، وتحتوي على 4500 بطانية و6360 مرتبة.

ولفت فتحي إلي أن القافلة الإولي من المساعدات كان قد تم إرسالها في نوفمبر الماضي، والتي ضمت 6 شاحنات محملة بأكثر من 16 طنًا من المساعدات تحتوي على 5400 و900 مرتبة و900 حصيرة.

وأكد اللواء أحمد فتحي نائب رئيس لجنة العامة للمساعدات الاجنبية أنه بذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إرسالها إلي قطاع غزة 4800 خيمة و10 آلاف بطانية و7 آلاف مرتبة و900 حصيرة.