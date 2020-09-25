«التموين» ترد على تداول عبوات زيت غير صالحة بمنافذها والمجمعات الاستهلاكية

إضافة بعض السلع على بطاقات التموين ليصبح عدد المنتجات على البطاقة التموينية 28 سلعة بدلاً من 21

رصدت الحكومة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، من أنباء بشأن تداول عبوات من الزيت غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنافذ التموينية .

وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة لتداول عبوات من الزيت غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنافذ التموينية.

وشددت على أن جميع السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية بما فيها الزيت سليمة وآمنة تمامًا، وأكدت على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على جميع الأسواق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أية مخالفات.

ونوهت الوزارة إلى أنه في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين، تم إضافة بعض السلع على بطاقات التموين؛ ليصبح عدد المنتجات على البطاقة التموينية 28 سلعة بدلاً من 21 سلعة لصرفها لأصحاب البطاقات.

وذلك ضمن المقررات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، وقيمته 50 جنيهًا لكل فرد، حيث تم تنفيذ ذلك بدايةً من شهر سبتمبر الجاري.

وتضمنت السلع الجديدة على سبيل المثال “كيس الملح والكبريت بسعر جنيها واحدا لكل منهما، وأكياس طحينة سعرها 2 جنيه وبعض المنظفات”.

ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

وطلبا حال وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588