«التموين» تراجع مع «البرلمان» معايير المرحلة الخامسة لحذف غير مستحقى الدعم

تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية على الانتهاء من مراجعة تظلمات المواطنين الخاصة بحذفهم من التموين ، ضمن محددات المرحلة الرابعة الخاصة بإيصال الدعم الحكومى لمستحقيه.

قال على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية لـ»المال»، إنه يتم حاليًا عقد اجتماعات مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مراجعة معايير حذف غير مستحقى الدعم الحكومى من البطاقات التموينية للمرحلة الخامسة.

أكد المصيلحى أن الدعم الحكومى لن يصل إلا لمستحقيه الفعليين من المواطنين ، وأن محددات ومعايير الحذف تستهدف من لديهم معدلات دخل وإنفاق واستهلاك مرتفعة.

أوضح عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات لـ»المال»، أنه يتم حاليًا مراجعة تظلمات المرحلة الرابعة، عقب إنذارات الفصل، والإعلان عن المحذوفين نهائيًا أول الشهر المقبل.

شملت محددات المرحلة الرابعة 4 معايير للحذف (من لديه مرتب تأمينى مرتفع من المقيدين بمنظومة الدعم التمويني، أصحاب الدخول المرتفعة ممن يعملون بالقطاع الحكومى ، من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، من يسددون جمارك وارد أو صادر مرتفعة).

وأكد مدبولى أن الإعلان عن المرحلة الخامسة من حذف غير مستحقى الدعم الحكومى سيتم خلال الشهر المقبل.

يشار إلى أن الدعم المخصص للسلع التموينية والخبز المدعم، المدرج فى موازنة (2020/2019) بلغ 89 مليار جنيه، منها 51 مليار جنيه للخبز، و35 مليار جنيه للسلع التموينية، مع تخصيص 3 مليارات جنيه لتوفير احتياجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية من السلع الأخرى.